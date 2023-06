Pour prévenir l’AVC, des capteurs ECG au supermarché

Une expérience originale a été menée durant deux mois dans plusieurs commerces de Liverpool (Royaume-Uni). Des capteurs ECG ont été installés dans les poignées de certains chariots, afin de détecter d’éventuels troubles du rythme cardiaque chez les clients.

C’est la très sérieuse Société européenne de cardiologie qui se fait le relais de cette expérience pour le moins originale, présentée il y a quelques jours lors de son dernier congrès. Pour mieux dépister la fibrillation atriale, un trouble du rythme cardiaque qui constitue un facteur de risque important d’AVC, des chercheurs britanniques ont eu l’idée de positionner des capteurs d’électrocardiographie (ECG) dans la poignée de chariots de supermarché. Avec des résultats probants bien que perfectibles, selon les scientifiques.

Le test s’est déroulé durant deux mois, dans quatre supermarchés et pharmacies de la ville de Liverpool. Des capteurs ECG, permettant de mesurer et d’enregistrer l’activité cardiaque, ont été positionnés dans les barres horizontales d’une dizaine de chariots. Les chercheurs ont proposé à des clients de ces magasins de participer à l’expérience, qui consistait à tenir la poignée pendant au moins 60 secondes. Au total, près de 2 200 personnes ont accepté de jouer le jeu.

Certaines ont alors vu le voyant du capteur s’allumer en vert, synonyme de rythme cardiaque régulier. Pour d’autres, le capteur a viré au rouge, signifiant que leur rythme cardiaque présentait des irrégularités. Dans tous les cas, des vérifications ont été effectuées immédiatement après l’expérience, avec des prises de pouls manuelles et grâce à des mesures ECG réalisées avec un autre appareil. Les 220 tracés anormaux enregistrés grâce aux capteurs ECG des chariots ont ensuite été analysés par un cardiologue, afin de déterminer leur fiabilité.

Habitudes quotidiennes

Résultat : environ la moitié de ces 220 participants ne présentaient finalement pas de fibrillation atriale, et les enregistrements étaient peu clairs pour une cinquantaine d’entre eux. Mais la fibrillation atriale a été correctement détectée chez 59 participants, dont 20 seulement savaient déjà qu’ils en étaient atteints. Cela signifie que 39 personnes, qui n’avaient jamais été diagnostiquées jusque-là, ont découvert leur condition grâce à cette expérience. Toutes ont été invitées à prendre rendez-vous chez un cardiologue.

Même s’il concède que la proportion de faux positifs est importante et que la sensibilité du dispositif doit être améliorée, « cette étude montre qu’il est possible de faire passer des examens de santé au plus grand nombre sans perturber les habitudes quotidiennes », estime l’auteur de l’étude, le professeur Ian Jones, de l’université John Moores de Liverpool.

« Le dépistage de la fibrillation atriale pendant que les gens font leurs courses est prometteur pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et sauver des vies », poursuit le chercheur. Il juge crucial l’accès immédiat à un professionnel de santé pour expliquer les résultats et orienter les patients vers des tests de confirmation et des médicaments si nécessaire. Selon l’OMS, 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral chaque année dans le monde. Cinq millions d’entre elles en meurent et cinq millions souffrent d’une incapacité permanente.