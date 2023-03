Pour une vaccination plus efficace, soignez votre sommeil

Comment améliorer l’efficacité des vaccins ? Pour répondre à cette question, une équipe américaine a choisi de se pencher sur l’impact de la qualité du sommeil sur la réponse immunitaire. Et le constat est saisissant : mieux on dort, plus les vaccins nous protègent.

En France, le temps de sommeil est de 6h42 en moyenne, selon Santé Publique France. Or les recommandations évoquent plutôt des nuits entre 7 et 9 heures pour une santé au top. Et parmi les bénéfices d’un sommeil de quantité suffisante et de bonne qualité, un nouveau bienfait se dessine : une réponse immunitaire plus robuste après la vaccination.

C’est pour démontrer cette association qu’une équipe de la UCLA a passé en revue une série d’études sur le sujet. Et cette méta-analyse leur a permis de confirmer que dormir moins de 6 heures par nuit était bien lié à une forte baisse de la réponse des anticorps, dans le cas des vaccins contre la grippe et contre les hépatites.

Surtout pour les hommes

Cette association s’est avérée bien plus robuste chez les hommes que chez les femmes. C’est pourquoi « davantage de données seront nécessaires (pour étudier les effets d’un manque de sommeil chez les femmes ndlr) car les études passées en revue dans ce travail ne prenaient pas en compte les variations hormonales, connues pour avoir un impact sur la fonction immunitaire », précisent les auteurs. Cela étant, « quel que soit votre genre, si vous souffrez d’un manque de sommeil ou travaillez de nuit par exemple, mieux vaudrait envisager de repousser toute vaccination (à un moment où vous pourrez mieux vous reposer ndlr) », recommandent les auteurs.

Reste qu’un sommeil suffisant est nécessaire pour bien d’autres aspects de la santé : concentration, santé cardiovasculaire ou encore santé mentale. C’est pourquoi, si vous souffrez d’insomnies ou manquez de sommeil pour d’autres raisons, il peut être utile de tester ces quelques conseils pratiques de l’Association France Insomnie :

– Levez-vous à la même heure tous les matins, même le week-end ;

– Allez vous coucher dès les premiers signes du sommeil : bâillements, paupières lourdes, yeux qui piquent… ;

– Evitez les écrans (lumière bleue) avant d’aller au lit (au moins une heure avant). Ne pratiquez pas de sports ou d’activités intenses en soirée – évitez le travail intellectuel… au contraire, relaxez-vous… ;

– Essayez les méthodes douces : Phytothérapie, relaxation, auto-massage, méditation, sophrologie, hypnose, TCC (Thérapie comportementale et cognitive)…

Si tout cela ne suffit pas à agir contre vos insomnies, consultez votre médecin traitant.