Pour votre santé, mangez épicé !

Comment minimiser les risques d'inflammation et les risques cardiovasculaires quand on mange trop sucré, trop salé ou trop gras ? En ajoutant l'équivalent d'une cuillère à café d'un mélange d'épices très précis, selon une récente étude américaine.

On le sait : le sel est certes un excellent exhausteur de goût mais il n’est pas sans risque pour la santé (et la silhouette : consommé en trop grande quantité, il favorise la rétention d’eau). Alors comment agrémenter agréablement ses plats tout en préservant ses artères ? En y ajoutant des épices. Mais pas n’importe lesquelles, expliquent des chercheurs américains de la Penn State University, dans une étude publiée par le Journal of nutrition.

Pour ce travail, ils ont composé un mélange de 13 épices : basilic, laurier, poivre noir, cannelle, coriandre, cumin, gingembre, origan, persil, poivron rouge, romarin, thym et curcuma. Ils ont en parallèle recruté 12 hommes âgés de 40 à 65 ans, en surpoids ou obèses et présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Ces hommes ont ensuite consommé un repas riche en glucides et graisses saturées accompagné de 2 grammes de ce mélange, puis de 6 grammes, et enfin sans ce mélange.

Analyses de sang

A plusieurs reprises, avant et après ces repas, leur sang a été prélevé pour analyser leurs marqueurs d’inflammation : des études antérieures ont en effet établi qu’une réaction inflammatoire peut se produire après un repas trop riche en graisses ou en sucres, particulièrement chez les personnes en surpoids ou obèses. « Nous avons cultivé les globules blancs et nous les avons stimulés pour qu’ils réagissent à un stimulus inflammatoire, semblable à ce qui se passe quand votre corps combat une infection », explique Connie Rogers, professeure associée en sciences nutritionnelles. Résultat : les cytokines inflammatoires étaient réduites après le repas contenant 6 grammes d’épices, comparé au repas contenant 2 grammes d’épices ou aucune épice.

Pour la chercheuse, ces résultats suggèrent que les épices présentent des propriétés qui aident à compenser l’inflammation causée par un repas riche en glucides et en gras. L’étude a également montré que cette même quantité de 6 grammes d’épices donnait de bons résultats quant à la flexibilité des vaisseaux sanguins, indicateur de bonne santé cardiovasculaire. Cela représente une cuillère à café ou une cuillère à soupe, selon le degré de déshydratation des épices.