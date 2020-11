Pourquoi le sexe des hommes rétrécit au contact du froid ?

Vous êtes nombreux à la remarquer, et peut-être à vous en inquiéter : l'hiver, votre pénis donne l'impression de perdre en taille et en volume. Ce n'est pas qu'une impression, et c'est normal.

Jusqu’à moins 50% en taille et moins 30% en volume, dans des cas extrêmes. Ce n’est pas une vision d’optique, le sexe des hommes rétrécit bien au contact des températures froides. Ces chiffres sont avancés par le Dr Darius Paduch, directeur du département de santé sexuelle et d’urologie de la faculté Weill Cornell Medicine de New York, dans une interview au magazine Men’s Health.

L’explication est simple : « Lorsque vous avez froid, vos vaisseaux sanguins se contractent, ce qui limite le flux sanguin vers votre pénis ». Conséquence : sa taille diminue. Mais c’est pour la bonne cause : notre corps est programmé pour conserver la chaleur et l’énergie des organes vitaux, qui se situent en son centre, au détriment des extrémités. Les doigts, les orteils… et le pénis. Mais aussi les testicules, qui se rétractent.

Préserver le sperme

C’est également pour la bonne cause, expliquent les spécialistes du Boston Children’s Hospital sur leur site, Young Men’s Health : « La température du pénis et des testicules est étroitement régulée pour protéger le sperme (…). S’il fait chaud dehors, ils se détacheront de la chaleur de votre corps, et s’il fait froid dehors, ils se rapprocheront (et sembleront plus petits) pour rester au chaud ».

Si vous constatez que votre pénis et vos testicules rétrécissent au contact du froid, tout est donc parfaitement normal. Et ils reprendront leur taille et leur volume habituels dès que vous vous trouverez dans une pièce où les températures sont plus clémentes. Si non, n’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Et les femmes ?

S’il existe un « pénis d’hiver » chez les hommes, y a-t-il un « vagin d’hiver » chez les femmes ? En 2018, une rumeur circulant sur Internet avait associé air froid et sec et sécheresse vaginale. Elle avait interloqué les spécialistes et avait été battue en brèche sur son blog par une gynécologue canadienne, le Dr Jen Gunter : « L’air ne pénètre même pas dans le vagin et l’humidité vaginale n’a rien à voir avec l’environnement (…). Le corps humain est un mystère, en particulier les vagins. Qui sont délicats. C’est tout ce que vous devez savoir ».