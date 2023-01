Pourquoi les enfants apprennent plus vite que les adultes ?

Si vous avez déjà eu le sentiment que vos enfants sont capables d’acquérir de nouvelles informations et de nouvelles compétences plus rapidement que vous… vous avez raison. Une récente étude explique même pourquoi nos bouts de choux apprennent plus vite que nous.

Les enfants sont souvent considérés comme des éponges, capables d’absorber toutes les informations qui passent. Mais est-ce scientifiquement avéré ? Des chercheurs de l’Université Brown aux États-Unis ont voulu savoir si les plus jeunes avaient en effet un avantage neurologique lorsqu’ils apprenaient quelque chose de nouveau.

Pour leur travail, ils se sont plus particulièrement intéressés à l’apprentissage visuel. Grâce à l’IRM, ils ont donc analysé le cerveau d’enfants âgés de 8 à 11 ans avant, pendant et après avoir appris à accomplir une nouvelle tâche. Ils ont alors constaté qu’ils recevaient une poussée rapide d’acide γ-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur qui verrouille le matériel nouvellement appris.

En fait, avant l’apprentissage, leurs niveaux de GABA sont inférieurs à ceux des adultes. Mais au début de l’exercice, les enfants connaissent une augmentation rapide du neurotransmetteur qui perdure une fois l’exercice terminé. Chez les adultes en revanche, les concentrations de GABA sont restées inchangées tout au long de l’expérience.

Encourager les enfants

Ces résultats suggèrent donc que par rapport aux adultes, le cerveau des enfants s’adapte plus rapidement pour stabiliser l’apprentissage. Ce qui leur permet d’apprendre plus d’éléments dans un laps de temps donné et rend cet apprentissage plus efficace.

« Bien que le cerveau des enfants ne soit pas encore complètement mature et que bon nombre de leurs fonctions comportementales et cognitives ne soient pas aussi efficaces que chez les adultes, les enfants sont, au moins dans certains domaines comme l’apprentissage visuel, supérieurs aux adultes », avancent les auteurs. « Cela devrait encourager encore davantage les enseignants et les parents à donner aux enfants de nombreuses opportunités d’acquérir de nouvelles compétences, qu’il s’agisse d’apprendre leurs tables de multiplication ou de faire du vélo ».