Pourquoi les illuminations de Noël nous rendent-elles heureux ?

Certaines villes ont choisi de s’en passer cette année pour des raisons écologiques. Mais à quel point les illuminations de Noël nous en mettent-elles plein les mirettes ? Et pourquoi ont-elles tendance à nous mettre de bonne humeur ?

Quel est le pouvoir des lumières artificielles de Noël sur notre bonne humeur et notre énergie ? A la sortie du bureau, rejoindre les transports en commun, sa voiture ou pédaler sous les illuminations de Noël permet-il de booster notre moral ? Il est prouvé que « les décorations lumineuses de Noël déclenchent une réaction chimique de bonheur dans notre cerveau », décrit le service communautaire d’information sur la recherche et le développement de la Commission européenne (CORDIS).

Invention d’Edward Johnson datant de 1883, « les décorations de Noël entrainent un pic de production de dopamine, une hormone du bien‑être », précise Deborah Serani, psychologue et professeure à l’Université Adelphi de New York.

Comment l’expliquer ? Les lumières associées aux couleurs vives sont à l’origine de la « chromothérapie ». C’est-à-dire la « thérapie par les couleurs, connue pour stimuler les niveaux d’énergie et le bonheur », continuent les spécialistes du CORDIS. Autre facteur augmentant notre bonheur : la nostalgie suscitée par ces loupiotes, dans le sens positif du terme. « Pour beaucoup, Noël est une période magique; c’est le temps de l’innocence, c’est le temps de la joie. »

Tendance au cocooning

Autre point, l’impact de nos mois confinés pendant la crise sanitaire. Et la tendance au cocooning, c’est-à-dire à nous réfugier sans honte et même avec joie dans nos foyers. Et donc de prendre un plaisir à prendre soin de chez nous, à décorer nos façades pour le bonheur de toutes et tous ! En effet, « selon une étude publiée dans la revue Journal of Environmental Psychology, les décorations de Noël vous font paraître plus convivial et plus accessible à vos voisins », déclare le CORDIS.