Pourquoi ne faut-il pas mettre de parfum au soleil ?

Parfum et UV ne font pas bon ménage sur la peau. Au soleil, certaines molécules odorantes entraînent coup de soleil et hyperpigmentation.

Les molécules odorantes présentes dans les parfums proviennent souvent d’extraits végétaux ou d’huiles essentielles. Or certaines de ses molécules se transforment sous l’effet des UV solaires, devenant particulièrement nocives pour la peau. À leur contact, la peau exposée au soleil devient rouge, une cloque peut se former, c’est comme si elle prenait un « super coup de soleil ». S’ensuit l’apparition d’une tache brune ou blanchâtre pouvant persister jusqu’à 2 ans… et augmenter le risque de cancer.

Ces molécules odorantes sont dites « photosensibilisantes » et la réaction qu’elles entraînent se nomme « photosensibilisation de contact ».

La dermite du parfum

Dans les années 1960, c’est chez des utilisatrices d’eau de Cologne ou encore du parfum Shalimar de Guerlain, que des cas de photosensibilisation ont été rapportés sous le nom de « dermite du parfum ». En cause le bergaptène (5-MOP) des extraits de bergamote et autres agrumes qu’ils contenaient. Depuis 1996, cette substance est interdite, étant cancérigène, et les parfums doivent être débergapténisés. Mais d’autres molécules photosensibilisantes peuvent y être présentes, comme la mousse de chêne, la coumarine ou encore le baume du Pérou. Il ne faut donc pas mettre de parfum au soleil, sauf s’il est expressément mentionné sur l’étiquette : « peut se porter au soleil ».

Attention aux huiles essentielles et aux cosmétiques

La même prudence s’impose pour les huiles essentielles, les huiles végétales et plus largement tous les cosmétiques parfumés. Une équipe de l’hôpital Avicenne à Bobigny a observé sur le dos d’une patiente une photosensibilisation liée manifestement à l’utilisation d’un shampooing aux extraits de citron.

De nombreuses plantes odorantes sont en effet photosensibilisantes, comme les agrumes (citron, mandarine, orange, pamplemousse, bergamote), certaines fleurs (millepertuis, renoncule, géranium, lavande), l’aloe vera ou encore les apiacées ou ombellifères (céleri, carotte, fenouil, persil, cumin, aneth et angélique).

Si vous manipulez de telles plantes (par exemple en cuisine) pensez à bien vous laver les mains avant de sortir au soleil, au risque sinon de voir apparaître sur vos mains des rougeurs ou des tâches colorées.