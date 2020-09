Pourquoi pratiquer l’aquagym ?

Courir vous ennuie, vous avez les genoux et les chevilles fragiles, mais vous avez tout de même envie de pratiquer une activité physique ? Optez donc pour l’aquagym ! Ludique et sans danger pour les articulations, cette gymnastique aquatique est le meilleur moyen de se muscler tout en douceur…

L’aquagym est un sport complet, qui peut être pratiqué par tous. Elle est particulièrement recommandée aux personnes souffrant de lombalgies, de tensions musculaires et/ou articulaires, et qui désirent se soulager… sans souffrir.

Vous connaissez le principe d’Archimède ? Eh bien, voilà ! Immergé, notre corps est plus léger. L’eau nous permet de mieux bouger. Fluidité et légèreté, les mouvements n’en sont que plus aisés. Un échauffement de 5 à 10 minutes permet de stimuler tous les organes, en douceur. Combinés à la résistance de l’’eau, les exercices d’aquagym agissent alors sur le corps. Résultat : augmentation du tonus musculaire, allongement des muscles, déverrouillage articulaire… les bienfaits sont multiples.

Petits sauts, étirements ou travail des abdominaux à l’aide de « frites »… en mousse, les activités se font sans contraintes et de façon amusante. Si vous ajoutez à cela l’effet massant de l’eau, vous n’aurez plus de raison de ne pas vous jeter à l’eau pour profiter des effets musculaires et décontractants de l’aquagym.