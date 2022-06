Pourquoi suis-je sensible aux aphtes ?

Totalement bénins, les aphtes n’en sont pas moins ultra-douloureux. Pourquoi certains d’entre nous y sont particulièrement sensibles ? Explications.

Ulcération douloureuse bénigne, les aphtes se logent le plus souvent à l’intérieur des joues. Ils peuvent aussi se déclarer au niveau de la langue, à l’intérieur des lèvres, sous la langue, sur le palais ou encore au niveau des gencives.

La période la plus propice est l’enfance et leur fréquence diminue après 50 ans. Pour certains d’entre nous, les plus chanceux, ces aphtes relèvent quasiment de l’inconnu. Pour les autres, plus sensibles, plusieurs poussées peuvent survenir, parfois jusqu’à 6 par an. On parle dans ce cas d’aphtose récidivante.

Cette fragilité va dépendre de votre réaction en cas d’exposition à un ou plusieurs des principaux facteurs de risque :

– La sensibilité à certains aliments comme les noix, les cacahuètes, l’emmental, le vinaigre, le citron, les oranges, les tomates, le chocolat, le café ;

– La sensibilité des muqueuses à des médicaments que sont les contraceptifs oraux, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les bêtabloquants ou encore des molécules indiquées dans la prise en charge du cancer ;

– La fatigue physique et/ou psychique (stress) qui affaiblissent votre système immunitaire ;

– L’impact des fluctuations hormonales, notamment lors des périodes de règles chez les femmes ;

– L’effet d’un sevrage tabagique qui va modifier la composition de la flore buccale.

Des aphtes réguliers peuvent aussi être le signe d’une carence en vitamine B12 (poissons, viandes, œufs), en fer (viandes rouges, légumineuses…) ou encore d’une intolérance au gluten ou d’une maladie cœliaque.