Pourquoi vermifuger son animal ?

Vermifuger votre chat ou votre chien, c’est indispensable pour protéger sa santé… mais aussi la vôtre et celle de vos proches. Or par manque d’information ou simple négligence, bon nombre de maîtres oublient de vermifuger leur animal de compagnie !

Les deux zoonoses que sont la toxocarose et l’échinococcose sont des préoccupations constantes de santé publique. L’une et l’autre peuvent se développer insidieusement et sans symptôme spécifique chez votre animal, jusqu’au développement de pathologies invalidantes voire mortelles dans des cas extrêmes.

Chiots et chatons devront être vermifugés chaque mois pendant 6 mois. Puis il est recommandé de renouveler l’opération quatre fois par an. Surtout si les lieux et conditions de vie constituent un risque supplémentaire d’infection.

D’autres gestes simples vous préserveront des parasites véhiculés par votre animal. Chaque jour, retirez ses déjections de la litière (pour ce qui est du chat) ou du jardin. Et ne laissez pas les enfants jouer dans les bacs à sable publics, trop souvent souillés par des déjections canines ou félines. Enfin lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon… et pas seulement lorsque vous devez préparer un repas.

Les jeunes enfants, avec leur habitude de porter les mains à la bouche après avoir caressé leur animal ou s’être blottis contre lui, sont particulièrement vulnérables. Voilà pourquoi votre chien ou votre chat doit être vermifugé à intervalles réguliers. C’est tout simplement un geste de santé.