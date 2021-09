Poux : agir vite pour une rentrée sans se gratter

Avec les bouchons sur la route et la météo qui vire au gris, les poux (et les lentes) font partie de ces incontournables de la rentrée dont on se passerait volontiers. Voici quelques conseils pour agir vite et bien dès qu'ils font leur apparition sur nos chères petites têtes blondes (ou brunes ou rousses).

Avec le rhume et la gastro-entérite, le pou figure sur le podium des joies de la vie en collectivité des plus jeunes. C’est à lui que l’on doit ces démangeaisons intenses du cuir chevelu, d’abord chez votre enfant puis, si vous n’y prenez pas garde, chez tout le reste de la famille. Comment faire pour éviter ces désagréments ? Quels sont les produits efficaces ? Mais d’abord, pourquoi ça gratte ?

Qu’est-ce qu’un pou ?

Le pediculus humanus capitis (pou de tête) est un parasite exclusif de la chevelure, précise le Dr Arnault Pfersdorff sur son site, pediatre-online.fr. « Il possède un appareil buccal à la fois piqueur et suceur qu’il utilise pour ses trois à quatre repas journaliers. (…) Au moment de la piqûre, une salive anti-coagulante s’écoule dans la plaie pour fluidifier le sang. Ces piqûres répétées sont à l’origine des démangeaisons du cuir chevelu ». En tant que tel, le pou de tête est inoffensif et ne transmet pas de maladie. Mais le grattage consécutif aux démangeaisons peut provoquer des lésions, qui peuvent s’infecter jusqu’à provoquer un impétigo de la nuque ou du cuir chevelu par exemple.

Comment agir ?

D’abord, il faut vous assurer que la cause des démangeaisons est bien la présence de poux. N’attendez pas qu’ils sautent pour mieux les repérer : en fait, les poux ne sautent pas mais se transmettent par contact direct entre des vêtements. Le plus sûr est de passer les cheveux de votre enfant au peigne anti-poux juste au-dessus d’une surface claire. Si vous récoltez de petits insectes de couleur grise et mesurant jusqu’à quatre millimètres de long, il est temps d’agir. En effet, le pou se reproduit vite : en seulement quinze jours, il passe du stade de lente (œuf) au stade adulte. Et la femelle peut pondre jusqu’à dix œufs par jour.

Quels produits utiliser ?

Les poux et les lentes ont longtemps été combattus au moyen de médicaments contenant des insecticides. Ceux-ci ne sont plus commercialisés en France : les parasites ont fini par y développer une résistance, les rendant inefficaces. Désormais, le traitement des lentes et des poux repose essentiellement sur l’application de produits contenant une huile de silicone appelée « diméticone ». On les trouve en pharmacie et parapharmacie sous forme de flacon ou de sprays. La solution tue les poux en les recouvrant d’un film qui les asphyxie après quelques minutes de pose. Le passage du peigne anti-poux à l’issue de l’opération vous permettra d’éliminer poux et lentes morts. Certains produits nécessitent une deuxième application ; d’autres sont peu efficaces contre les lentes.

Comment prévenir leur retour ?

« Des produits répulsifs sont parfois proposés en prévention, notamment pour éviter la ré-infestation. Leur efficacité n’a pas été démontrée » préviennent les auteurs de la version en ligne du dictionnaire médical Vidal. Vous savez ce qu’il vous reste à faire : passer et repasser le peigne anti-poux, après chaque shampooing, pour vous assurer que le cuir chevelu de votre enfant n’a pas été ré-infesté. Mais aussi le vôtre, en prévention. « Les linges de lit, de toilette, chapeaux, bonnets, écharpes doivent être désinfectés par lavage à 60 °C ou en utilisant un insecticide spécifique (vendu en pharmacie). Il est aussi possible d’enfermer hermétiquement les vêtements à traiter par insecticide dans un sac en plastique pendant quelques jours », recommande également le Dr Arnault Pfelsdorff . « Des mesures de prévention primaire peuvent être ultérieurement proposées : ne pas coiffer les enfants avec la même brosse ou le même peigne, espacer suffisamment les portemanteaux dans les écoles, attacher les cheveux longs, etc. ».