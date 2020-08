Prendre soin des cœurs pendant la grossesse

Chez les femmes enceintes, le suivi en cardiologie peut s’avérer important. Avec l’augmentation de l’âge des futures mamans et la hausse des maladies chroniques, il existe en effet de nombreux risques d’atteintes du cœur. Faisons le tour de la question.

Quand la grossesse ne présente aucune complication, l’obstétrique est un long fleuve tranquille. Mais cette branche de la médecine comporte aussi son lot de pathologies et d’urgences. Ainsi, les troubles d’ordre cardiaque ne sont pas rares. Un point récemment mis en avant par des chercheurs américains.

De quelles atteintes parle-t-on ? D’anomalies hypertensives, d’hypercholestérolémie, d’infarctus du myocarde, de cardiomyopathies, d’arythmies, de maladies valvulaires, thromboemboliques, aortiques et cérébrovasculaires.

Comment l’expliquer ? Aujourd’hui, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Et les comorbidités telles que le surpoids, l’obésité, le diabète ou l’hypertension sont de plus en plus diagnostiqués chez les femmes, avant même de tomber enceinte. « Pour prévenir les complications cardiovasculaires, il est indispensable d’analyser les antécédents des femmes dès qu’un projet parental est formulé, lors des toutes premières consultations pré-conceptionnelles », détaille le Pr Laxmi S. Mehta, principal auteur de l’étude. « Ce suivi en cardio-obstétrique permet de diminuer nettement le risque de mortalité maternelle pendant la grossesse et dans l’année suivant l’accouchement. »

En France, le Pr Claire Mounier-Vehier, chef du service cardiologie au CHU de Lille et co-fondatrice de la Fondation « Agir pour le Coeur des Femmes », rappelle l’importance de la prise en charge pluridisciplinaire des femmes enceintes. Un parcours de prévention et de soin assuré par « des cardiologues, des gynécologues, des médecins généralistes et des professionnels de santé dans un partenariat ville-hôpital pluridisciplinaire ».

A noter : aux Etats-Unis, les complications cardiovasculaires constituent la première cause de décès en couches. En France, après les hémorragies, les AVC pendant la grossesse constituent la première de cause de décès maternel.