Psoriasis et sexualité : le mal-être des patients

Parce qu’il est visible et parfois stigmatisant, le psoriasis peut altérer l’estime de soi. Dans l’intimité, les personnes touchées par cette maladie dermatologique peuvent être confrontées à des pressions émotionnelles, à une image négative d'elles-mêmes. Ce qui impacte la sexualité.

En France, près de 3 millions de personnes souffrent d’un psoriasis. Des lésions rouges avec des plaques blanches pouvant apparaître partout sur le corps, notamment au niveau des coudes, des genoux et du cuir chevelu, mais aussi des plantes des pieds, des paumes des mains, des parties intimes… Cette maladie de la peau impacte considérablement la qualité de vie des patients. Et notamment dans la sphère intime.

Une récente étude conduite par France Psoriasis a ainsi mis en lumière le fait que 2 patients sur 5 ont déjà connu un dysfonctionnement sexuel lié à leur psoriasis (les femmes étant plus frappées que les hommes). Et près d’un patient sur trois reconnaît avoir réduit la fréquence de son activité sexuelle.

Les causes étant autant physiques que psychologiques et les conséquences multiples : perte de confiance en soi, frustration ou isolement. « Quand il y a un psoriasis, il y a une difficulté importante à révéler son intimité, quelle que soit la localisation de la lésion », indique Roberte Aubert, Présidente de France Psoriasis.

Oser en parler… mais à qui ?

Lorsqu’une pathologie altère la vie sexuelle, il est souvent conseillé d’évoquer la question avec un professionnel de santé. Voilà qui conduit à un autre enseignement de cette enquête : 81 % des patients n’ont jamais eu de conversation avec leur médecin à ce sujet ! Mais à qui la faute ? Au patient ? « Pendant longtemps », comme l’explique le Dr Bruno Halioua, cité par l’association, « les médecins ont pensé que les troubles sexuels étaient l’apanage des personnes qui avaient un psoriasis génital. Nous savons aujourd’hui, et l’enquête le confirme, que d’autres patients ayant des lésions sur le corps ont des difficultés ». Et d’admettre que « le sujet est compliqué. Les médecins n’ont en outre pas été formés sur ces questions, la sexologie ne faisant que depuis peu partie de l’enseignement. »

Apprendre à s’accepter

Pour l’Association canadienne des Patients atteints de Psoriasis (ACPP), cette pathologie souffre d’un manque de connaissance de la part du grand public. C’est sans doute pourquoi certains peinent à s’assumer dans le regard de l’autre.

« Beaucoup de gens ne connaissent pas le psoriasis et peuvent croire à tort que c’est contagieux », explique l’ACPP. « Il est important d’aborder cette préoccupation courante avec votre partenaire. Les normes de beauté évoluent, et de plus en plus de célébrités et de personnes influentes parlent franchement de leurs problèmes de peau. Être honnête tôt dans une relation pour ce qui est de son psoriasis et de ses répercussions sur sa vie peut aider à développer la relation. »

Enfin, n’oubliez pas qu’il existe des solutions pour contrôler cette inflammation chronique de la peau. Soins médicaux adaptés, réduction du stress, exercice physique et une alimentation saine participent à maintenir le psoriasis à distance. N’hésitez pas à en parler avec votre dermatologue.