Psoriasis : quel reste à charge ?

Ce 29 octobre est dédié à la 17e Journée mondiale du psoriasis. Le focus de la campagne cette année ? Le reste à charge lié au traitement de cette maladie chronique, conséquent pour les patients. Explications.

Cette année, la thématique de la 17e Journée mondiale du psoriasis résonne avec la loi du gouvernement « Zéro Reste à Charge », visant à limiter au maximum les frais pour les malades.

Mais combien les patients atteints d’un psoriasis dépensent-ils pour des soins non couverts par l’Assurance-maladie et les mutuelles ? L’association France Psoriasis a mené l’enquête auprès de 2 563 malades. En moyenne, le reste à charge atteint un montant annuel de 531 euros par patient. Soit le double, en moyenne, de ce que paient les Français chaque année toutes pathologies confondues. Et selon la partie atteinte par le psoriasis, des soins spécifiques peuvent s’ajouter. Le montant de ce surplus est variable selon la zone impactée par cette maladie dermatologique : 184 euros pour le visage, 251 euros sur les parties génitales et 200 euros pour les extrémités.

Au coeur de la campagne

A l’occasion de la Journée mondiale ce 29 octobre, la campagne fera aussi parler d’elle à la radio. « Pour la première fois et afin de sensibiliser le grand public de manière pédagogique, France Psoriasis prendra la parole sur les ondes radios via 10 chroniques diffusées du 19 octobre au 6 novembre 2020. » Le spot nommé « la minute santé » donnera à entendre des interviews de soignants et des témoignages de patients. Au programme : « des thèmes allant des préjugés à l’isolement, la vie professionnelle, en passant par la vie affective et le rhumatisme psoriasique. »

Des supports interactifs sont aussi en ligne sur le site France Psoriasis :

Le chatbot Calipso permet de « délivrer de l’information validée au patient quand il en a besoin, l’aider à préparer sa consultation pour optimiser son interaction avec son médecin et optimiser la consultation de façon globale ».

« délivrer de l’information validée au patient quand il en a besoin, l’aider à préparer sa consultation pour optimiser son interaction avec son médecin et optimiser la consultation de façon globale ». L’application TaVie Pso de coaching virtuel aide « les malades à mieux comprendre et mieux gérer leur psoriasis, tout en leur apportant un soutien individualisé afin de mieux gérer les situations du quotidien».

A noter : cliquez sur cette page pour tout savoir sur le psoriasis.