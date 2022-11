Quad : une activité dangereuse pour les enfants

Comme tout véhicule à moteur, le quad peut entraîner des accidents et donc des blessures. Une étude récente menée aux Etats-Unis montre que le danger est largement supérieur pour les moins de 14 ans.

Le quad, ou quadricycle, est un véhicule non couvert motorisé tout terrain, monoplace ou biplace à quatre roues. Développé dans les années 1960 comme un utilitaire agricole, cet « engin tout terrain à moteur (est aujourd’hui) utilisé par les particuliers et parfois proposé à la location comme loisir sportif », indique le ministère de l’Economie. « La cylindrée du moteur varie de 50 à 650 cm3 et le poids entre 100 et 400 kg. »

Toute la famille est ciblée par les constructeurs puisque certaines marques vendent des modèles destinés aux enfants dès 5 ans. Sans compter que de nombreux enfants font des sorties avec leurs parents sur un quad adulte. Ce sont ces usages qui ont inquiété le Dr Haissam Elzaim et son équipe de l’Orthopedic Institute au Texas, où les quads sont un loisir très prisé.

Accidentalité disproportionnée

Pour évaluer l’impact de ce loisir sur la santé des enfants, ces chercheurs ont récolté les données concernant les accidents de quad, mais aussi de voiture et de moto les ayant concernés entre 2015 et 2020. Sur cette période, les enfants étaient impliqués dans 12% de l’ensemble des accidents motorisés. Dans le détail, ils étaient concernés dans 38% des accidents de quad, contre seulement 12% des accidents de voiture et 7% de moto. Et ce alors que seulement 15% des utilisateurs de quad ont moins de 14 ans.

Autre constat alarmant : le pourcentage d’enfants admis en centre de traumatologie pour accident de quad était 3 fois supérieur à celui des petits soignés pour accidents de voiture et 5 fois plus élevé que pour les accidents de moto.

Pourquoi ?

« Ces résultats apportent la preuve que les accidents liés à la pratique du quad sont toujours une cause importante de blessure dans la population pédiatrique », estiment les auteurs. « A la différence des voitures, les quads n’offrent pas de protection au conducteur ou au passager. Ce qui augmente la probabilité d’être gravement blessé en cas d’accident, même à faible vitesse. »

Autre élément qui expliquerait cette surreprésentation des enfants dans les accidents : le peu de respect des dispositifs de sécurité. Selon les auteurs, « seulement 4% des patients soignés après un accident de quad portait un casque, alors que la moitié des motards accidentés en avait mis un ».

« Des campagnes de prévention devraient être déployées pour prévenir ce type d’accident, notamment chez les enfants », concluent-ils.