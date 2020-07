Quand consulter un sexologue?

Truffée de tabou et envahie par le culte de la performance, la sexualité reste un sujet pris à la légère. Pour autant, il existe de nombreuses et sérieuses raisons de consulter un sexologue. Faisons le tour de la question.

Aujourd’hui « beaucoup de personnes pensent encore qu’il n’existe aucun médecin spécialisé dans le domaine de la sexualité », affirment les sexologues du site www.charles.co. « Pourtant, les personnes et les couples ayant des problèmes sexuels sont extrêmement nombreux, et trop peu font la démarche de consulter. »

Les motifs de consultation sont nombreux

Vous êtes tout à fait libre d’appeler un sexologue, dès lors que vous souhaitez vous libérer de vos soucis ou blocages, seul(e) ou en couple. Pannes de désir, manque de confiance, rêves érotiques envahissants, fantasmes non assumés, addiction à la pornographie, traumatismes non digérés… autant de situations bien particulières en lien avec la sexualité. « Les médecins sexologues sont les meilleurs interlocuteurs pour vous aider dans vos problèmes de santé intimes qu’ils soient physiques ou psychologiques. Il ne faut donc pas hésiter et prendre rendez-vous avec un professionnel diplômé si vous avez le moindre doute ou la moindre question. »

Et si vous avez honte de ce qui vous arrive ?

Il vous semble compliqué de verbaliser votre problème sans rougir de honte ? Pas de panique, « grâce à son expérience et son expertise, le sexologue vous mettra en confiance pour que vous puissiez exprimer au mieux les troubles que vous rencontrez, tout en respectant votre intimité. En effet, la personne en face de vous aura l’habitude de gérer les craintes de ses patients ». Et ne l’oubliez pas, l’oreille du médecin n’est pas celle de vos proches. Elle est neutre et professionnelle. « Sachez qu’un médecin sexologue ne vous jugera pas. »

Sexologue, de qui parle-ton ?

Point important, savoir à qui vous aurez à faire une fois le seuil du cabinet franchi. Le plus souvent, les sexologues sont des médecins (généraliste, urologue, gynécologue ou psychiatre) spécialisés en sexologie. Une double compétence permettant de vous prendre en charge sur le plan physiologique (troubles nécessitant des prescriptions médicamenteuses) et psychologiques (accompagnement basé sur le vécu de chacun).

Les sexologues non-médecins sont des psychologues, des kinésithérapeutes, des infirmières, des sages-femmes spécialisés dans la prise en charge psychologique de la sexualité. Ces professionnels ne disposent pas du droit de prescription.