Quand la Covid-19 touche les yeux

Certains patients atteints de la Covid-19 présenteraient de graves manifestations oculaires. Faisons le point sur ces troubles s’ajoutant à une liste déjà longue de symptômes.

Les poumons, le coeur, le goût et l’odorat, la peau… autant d’organes et de sens potentiellement affectés par le Sars-CoV-2 en cas de contamination. Et les yeux ne seraient pas en reste. Il existe en effet un sur-risque de conjonctivite et de rétinopathie chez les patients positifs.

Mais ce n’est pas tout. Pour en savoir plus, des chercheurs français de l’hôpital Fondation Adolphe Rothschild ont suivi 129 patients atteints d’une forme sévère de Covid-19. Tous ont passé une IRM.

Pour 9 patients, ces examens se sont révélés anormaux. « Un ou plusieurs nodules étaient rapportés à l’avant ou à l’arrière de l’œil, au niveau de la macule. Au total, 8 de ces 9 patients ont été admis en soins intensifs », détaille le Pr Augustin Leclerc, neurologue et principal auteur de l’étude. « La survenue de troubles de la vision est encore en cours d’observation. » Une corrélation entre troubles visuels et comorbidités est aussi envisagée. Parmi les 9 patients, 2 étaient diabétiques, 6 souffraient d’obésité et 2 d’hypertension artérielle.

« Faire passer une IRM à tous les patients atteints de graves complications de la Covid-19 permettrait de repérer la formation de ces nodules (…) et proposer une prise en charge précoce pour limiter les problèmes de déficience visuelle. »

Comment expliquer ce phénomène ? « Cette atteinte oculaire pourrait être liée à l’impact de l’inflammation déclenchée par le Sars-CoV-2 », décrit le Pr Leclerc. « Les veines oculaires ne drainent pas suffisamment le sang vers les yeux. Pour les patients admis en soins intensifs, la position couchée ou l’intubation peut aussi être un facteur de risque. »