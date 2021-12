Quand offrir une console de jeu vidéo ?

Une console ou des jeux vidéo ont été glissés dans la hotte du Père Noël ? Sachez que si l’enfant en question a moins de 6 ans, il s’agit là d’un choix peu pertinent. Même si certains jeux sont en théorie, accessibles dès l’âge de 3 ans… Explications.

3, 7, 12, 16 et 18… Certes, il existe une signalétique européenne dite PEGI pour Pan European Game Information, pour les jeux vidéo. Les pictogrammes colorés apparaissent sur l’emballage du jeu et indiquent des classes d’âge. Voilà pour la théorie. Car en pratique, rappelons que les spécialistes de la petite enfance recommandent aux parents de ne pas mettre un enfant de moins de 6 ans, devant un écran de jeu. Au même titre d’ailleurs que la mission ministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) : « entre 3 et 6 ans : n’offrez pas de console de jeu personnelle à votre enfant », préconise-t-elle.

Un cadre d’utilisation

Plus tard, inutile de diaboliser les jeux au risque de créer des tensions voire d’être en incapacité d’aborder le sujet. Au contraire, montrez de l’intérêt tout en cadrant la pratique. Et le conseil commence dès l’achat d’un jeu : assurez-vous de l’adéquation du type de jeu à l’âge de l’utilisateur, grâce aux fameux pictogrammes PEGI. Ils fournissent une indication fiable du caractère adapté du contenu du jeu en termes de protection des mineurs. Intéressez-vous aussi au type de jeu. Discutez-en avec votre enfant : pourquoi choisit-il ce jeu ? Quel est le but ? etc.

Puis fixez des règles claires d’utilisation, pour limiter le temps passé sur ce loisir. Bien sûr, ne disposez pas d’écran dans sa chambre. Faites en sorte de garder un œil sur votre enfant lorsqu’il joue. Ce qui signifie aussi que la console ne doit pas être en libre-service.