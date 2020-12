Quelle assiette pour cet hiver ?

Le mercure flirte avec le négatif, le soleil devient désespérément discret et fait place à la grisaille porteuse d’un vent glacial. Pour vous protéger au maximum d’éventuelles infections, et au-delà des gestes barrières, mettez des alliés dans votre assiette !

Pour être en forme tout l’hiver, évitez les coups de pompe dans la journée. Pour cela, dès le petit déjeuner, stimulez la dopamine. Vous savez, elle est notre booster du matin. Il est normal que son taux diminue en fin de matinée. Pour tenir jusqu’à midi, vous devrez intégrer une source de protéines à votre petit déjeuner. Des œufs, du jambon ou du fromage vous aideront à garder la pêche.

A vous la vitamine C

Pour garder votre tonus tout au long de l’hiver, faites le plein de vitamine C. Elle permettra à votre système immunitaire d’être plus performant. Vous avez de la chance : l’hiver est une saison particulièrement foisonnante en fruits riches en vitamine C. Ainsi, jetez votre dévolu sur le kiwi ou l’ananas… Sans oublier l’orange bien sûr. Et pourquoi ne pas marier les trois saveurs ? Le week-end par exemple, un smoothie apportera une douceur supplémentaire à votre cocooning du dimanche matin. Côté légumes, vous en trouverez dans les poivrons, les radis noirs ou les choux – qu’ils soient de Bruxelles, blanc, rouge ou brocolis… Alors, prêt pour une petite soupe ?

Le fer pour être en pleine forme

Vos proches vous trouvent particulièrement fatigué, irritable ? Peut-être manquez-vous de fer. Lui aussi est un allié de notre système immunitaire. Pas de mystère, le boudin noir, le foie ou encore les lentilles en sont les plus pourvus.

Autre oligo-élément indispensable à notre organisme, le zinc. Il participe au renouvellement de nos cellules. Et là, les gourmands seront à la fête puisque vous le dénicherez dans les huîtres, les viandes rouges, mais aussi… dans le chocolat.

Du magnésium contre le stress

Des jours plus courts, peu de lumière, des températures plus froides… La déprime saisonnière n’est pas loin. Pour lui faire barrage, faites le plein de sérotonine. Elle vous permettra de vous sentir plus serein. Les laitages, les fruits secs comme les abricots, les figues ou les dattes, le pain complet ou aux céréales… sans oublier le chocolat, agiront comme de véritables antidépresseurs.

Enfin pour lutter contre les effets du stress, misez sur le magnésium. Les poissons, les fruits et légumes secs en sont des sources appréciables. Et surtout, n’oubliez pas de bien dormir ! C’est primordial pour recharger les batteries. En fin de journée, laissez donc de côté les excitants que sont le café, le thé, le tabac ou – ce qui est moins connu… – les boissons sucrées.