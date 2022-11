Quelles courges (toxiques) bannir de l’assiette ?

Elles relèvent allègrement la saveur de nos potages, gratins et autres tartes d’automne. Mais non, toutes les courges ne sont pas comestibles ! Faisons le point sur les cucurbitacées à éloigner de vos paniers.

De la famille des cucurbitacées, les citrouilles, potimarrons, courges butternut, pâtissons et courgettes jaunes ajoutent de la saveur aux plats de nos soirées automnales. Pour autant, certains légumes de cette famille sont impropres à la consommation.

Non aux courges amères

Comme le note l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), « les courges amères peuvent même être à l’origine d’intoxication alimentaire parfois grave ».

Ces dernières font en effet partie des cucurbitacées contenant « des cucurbitacines, substances très irritantes et amères qui peuvent être responsables rapidement après l’ingestion de douleurs digestives, de nausées, de vomissements, d’une diarrhée parfois sanglante, voire de déshydratation sévère nécessitant une hospitalisation ». Les cucurbitacines, naturellement présentes pour protéger les légumes contre les populations d’insecte, résistent malheureusement à la chaleur. La cuisson pour vos bons plats réconfortants de l’automne ne suffira donc pas à les éliminer.

Coloquintes et courges sauvages

Voici les courges dont la consommation est interdite :

– Les coloquintes, certes vendues au rayon fruits et légumes, mais uniquement pour décorer vos assiettes. Toutes sont toxiques ;

– Certaines courges sauvages du potager familial qui « deviennent impropres à la consommation à la suite d’hybridations sauvages. Ce phénomène se produit lorsque cohabitent des variétés amères et des variétés comestibles, dans un même potager ou dans des potagers voisins, et que les graines sont récoltées et semées d’année en année. » Attention car les courges amères et comestibles ont la même apparence. Si vous avez un doute sur les courges que vous avez planté cette année, censées être comestibles donc, « croquez un bout cru et recracher le tout à la moindre saveur amère ». Cette courge « est toxique et ne doit pas être consommée ». En règle générale, ne mangez jamais « de courges sorties spontanément de terre ». Et pensez à « acheter de nouvelles graines à chaque semence dans le potager ».

A noter : en cas de signes d’intoxications (nausées, vomissements, crampes, diarrhées…) après avoir consommé une courge douteuse, l’Anses recommande de contacter un centre antipoison. Et de contacter les urgences en cas de perte de conscience. En attendant l’intervention d’un médecin, ne donnez jamais à boire à quelqu’un ayant avalé un aliment potentiellement toxique.