Quels cadeaux sexy pour Noël ?

On n’est pas obligé d’attendre la Saint-Valentin pour s’offrir des cadeaux coquins. Voici une petite sélection d’idées sexy à glisser sous le sapin… ou à offrir dans l’intimité.

Les classiques

Pour les utilisateurs et utilisatrices de jouets sexuels, la technologie sans contact a relégué les traditionnels vibromasseurs au second plan. Leader sur le marché depuis le lancement de son premier stimulateur clitoridien en 2014, la marque allemande Womanizer a révolutionné l’approche du sextoy grâce à sa technologie sans contact : par ses variations de pression de l’air, il « permet un équilibre subtil entre pulsations et massage, pour caresser sans jamais surstimuler les près de 8 000 terminaisons nerveuses érogènes de la zone clitoridienne ». Ces messieurs ne sont pas oubliés : il existe aussi des sextoys pour hommes, basés sur cette même technologie à air pulsé. Autres points communs aux versions féminines et masculines : ces objets tech aux designs haut de gamme et épurés « dédramatisent » l’utilisation du jouet sexuel, seul(e)… ou à deux !

La tendance

Toujours au rayon stimulation clitoridienne, citons… The French Lover ! C’est le nom d’un accessoire crée par Smile Makers, une marque suédoise qui s’est donnée pour mission de lever les tabous autour de la sexualité féminine. The French Lover imite la stimulation orale avec une « langue » en silicone vibrante, douce et flexible. Pour imiter le cunnilingus, mais aussi pour explorer toutes les zones érogènes du corps, aussi bien féminin que masculin.

Vibrer à deux

Certains jouets sexuels sont spécialement conçus pour être utilisés à deux. Parmi les best sellers de l’enseigne française Passage du désir, on trouve notamment le stimulateur connecté Chrorus de We-Vibe, « conçu pour être utilisé pendant la pénétration ». Le fonctionnement est très simple : il suffit d’insérer une partie du sextoy à l’intérieur du vagin tandis que l’autre se plaque sur le clitoris ; commandées par une télécommande, l’intensité des vibrations profite aussi au partenaire masculin : « la pénétration est plus étroite, les frictions maximisées, et les vibrations stimulent le pénis ».

Les joies du massage

Pour ceux qui ne souhaitent pas inviter la technologie dans leur intimité, de nombreuses options existent : des jeux de grattage aux dés coquins, en passant par les menottes ou le bandeau en satin. Sans oublier les massages : les « massages en couple » ou « massage en duo » sont très souvent inclus dans la gamme de propositions des spas ou de certains instituts de beauté. Le principe : les deux tables de massage sont installées dans la même cabine, et chacun est massé par un professionnel avec des huiles essentielles. A la clé pour chaque membre du couple : relaxation, détente, sensualité, bien-être… Et pour le couple en lui-même : un moment privilégié partagé, à prolonger de retour à la maison !