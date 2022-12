Rassasiement, satiété : comment les distinguer ?

Pour beaucoup d’entre nous, la période des fêtes qui s’annonce est associée à une succession de repas riches et copieux. Pour éviter le trop-plein et manger à sa juste faim, il peut être utile d’apprendre à reconnaître ces deux sensations : le rassasiement et la satiété.

Pour savoir si on a assez mangé, il suffit d’écouter son corps. Plus facile à dire qu’à faire, surtout quand les tentations sont nombreuses et s’enchaînent durant plusieurs jours. Mais pour éviter l’inconfort digestif, voire la prise de poids à l’issue des fêtes, il peut être utile de garder ces quelques conseils en tête.

Comment sait-on qu’on a faim ? La faim survient lorsque le taux de sucre dans le sang est trop bas, et « peut se manifester, par exemple, par des gargouillis dans le ventre, une sensation de creux dans l’estomac ou encore de la fatigue », indique le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Emise par l’estomac, une hormone, la ghréline, déclenche, elle aussi l’envie de manger. Sans oublier d’autres éléments qui peuvent aussi entrer en ligne de compte dans le déclenchement de la faim : l’habitude de consommer de la nourriture à telle ou telle heure, ou, tout simplement, la vue d’un mets appétissant.

Qu’est-ce que la satiété ? Il s’agit de « la sensation de « non-faim » qui suit un repas et va perdurer jusqu’au repas suivant. Elle peut être plus ou moins longue en fonction du contenu de notre repas précédent », explique sur le site du CNRS Gilles Mithieux, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Nutrition, diabète et cerveau à l’Université Claude Bernard de Lyon. La satiété est donc un état dans lequel les manifestations physiologiques de la faim ont disparu.

Et le rassasiement ? Si la satiété survient entre deux prises alimentaires, le rassasiement, lui, intervient au cours d’un repas. Il s’agit donc du processus au cours duquel la sensation de faim diminue, ainsi que le « plaisir de manger un aliment donné », précise le Centre spécialisé de l’obésité du CHU de Montpellier. « Exemple, lorsqu’on mange des tomates, au début on les trouve très bonnes, puis au fur et à mesure de l’ingestion, le plaisir diminue, alors qu’on a faim pour le plat suivant ».

Comment éviter le trop-plein ? Pour le Dr Jean-Philippe Zermati, psycho-nutritionniste, psychothérapeute et auteur de nombreux ouvrages (Maigrir sans régime, Osez manger, Maigrir sans regrossir), le point de satiété est atteint après seulement quelques bouchées. Mais il ne faut pas s’arrêter là, car l’envie de manger, elle, n’a pas disparu. En clair, ce n’est pas lorsque la sensation de faim disparaît qu’il faut s’arrêter de manger, mais lorsque l’envie de manger a disparu. Pour atteindre rapidement ce seuil de rassasiement, trois facteurs entrent en jeu : l’envie et le plaisir face aux aliments, l’attention aux sensations alimentaires et la sérénité face à ces aliments. Si ces conditions ne sont pas réunies, le rassasiement arrive plus tard et on mange davantage. Un conseil à appliquer en cette période de fêtes, et valable toute l’année.