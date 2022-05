Réduire le tabac avec l’e-cigarette, une bonne idée ?

La cigarette électronique peut-elle aider à arrêter de fumer le tabac traditionnel ? C’est une méthode employée par nombre de fumeurs. Or, selon l’état des connaissances, rien ne prouve son intérêt et son innocuité. Sans conclure sur l’efficacité ou non de cette approche, une étude se penche sur l’entre-deux : la période durant laquelle les fumeurs en cours de sevrage fument tout en vapotant.

Pour l’American Heart Association, rien de prouve pour le moment que l’e-cigarette devrait être recommandée pour arrêter de fumer. Non seulement son innocuité est loin d’avoir été démontrée, bien au contraire puisque plusieurs études ont conclu à son effet irritant au niveau des poumons. Mais de plus, les fumeurs qui se tournent vers cette méthode de sevrage « se retrouvent souvent longtemps dans une période de double usage », explique Andrew C. Stokes de la University School of Public Health de Boston. Et on ne sait rien des conséquences de cette pratique. C’est ce qui lui a donné l’idée de mener un travail d’analyse auprès d’une large cohorte.

C’est dans la cohorte Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) que son équipe a sélectionné 24 000 adultes, dont la moitié avaient moins de 35 ans. Tous avaient donné des informations sur leurs habitudes tabagiques et leur état de santé entre 2013 et 2019.

Autant de risques

Après comparaison des différents groupes (fumeurs de tabac, vapoteurs ou les deux) en matière de survenue d’événements cardiovasculaires indésirables, les scientifiques n’ont constaté aucune différence en termes de risque entre les fumeurs de tabac et ceux qui utilisent les deux. « Il est intéressant de faire ce constat pour en informer les nombreux fumeurs qui pratiquent ce double usage dans le but de réduire leur consommation de tabac pour être en meilleure santé », soulignent les auteurs. En effet, cela n’est pas le cas.

Et rien ne prouve que la cigarette électronique permette de sortir totalement du tabagisme. Désormais l’on sait que tenter de fumer moins en vapotant ne sert à rien.