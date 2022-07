Rééducation post-Covid-19 : de l’électrostimulation pour faciliter la récupération

Après leur séjour en réanimation, les patients ayant développé une forme grave de Covid-19 se retrouvent avec des capacités physiques très diminuées : moins de muscles, moins de souffle, moins de force. Un long séjour en rééducation les attend... qui pourrait être plus court grâce à l'électrostimulation fonctionnelle.

Dans les salles de rééducation, les diverses machines d’exercice, comme par exemple les vélos pour les membres inférieurs, ou les rameurs pour les bras, sont des instruments de torture pour ceux qui, à la suite d’un long séjour alité, doivent réapprendre à marcher, voire simplement à se tenir debout. Mais, depuis quelques années, des chercheurs travaillent à coupler ces machines avec des dispositifs d”électrostimulation fonctionnelle (FES) afin de faciliter la rééducation.

Qu’est-ce que la FES ?

L’électrostimulation est une technique éprouvée de mobilisation des muscles, dont le principe est connu depuis longtemps : on place des électrodes sur les muscles que l’on désire stimuler, on fait passer un courant électrique dans l’électrode, ce qui contracte le muscle sans que l’on ait besoin de lui commander de le faire. Ainsi, en se contractant sans effort, les muscles exécutent plus facilement les mouvements requis par les machines. Ils s’oxygènent mieux, retrouvent leur mobilité, voire augmentent de volume. Et, pour peu que ces stimulations électriques soient contrôlées par une intelligence artificielle, les contractions parfaitement synchronisées aux mouvements à exécuter rendront la rééducation d’autant plus efficace. C’est ce que permet de faire par exemple la prothèse Neuroskin développée par la start-up Kuriage avec le soutien de l’ENS (école nationale supérieure), du CNRS (centre national de la recherche scientifique) et de plusieurs hôpitaux*. Elle équipe déjà quelques centres, dont l’hôpital Henry Gabrielle à Lyon.

C’est là qu’une petite étude avait été menée sur 14 patients, après leur hospitalisation en réanimation entre avril et juillet 2020 suite à une forme grave de Covid 19. Les 8 d’entre eux qui avaient bénéficié d’une électrostimulation fonctionnelle pendant leurs séances de vélo avaient retrouvé plus rapidement de la mobilité que les 4 autres qui ne faisaient que du vélo… de quoi souligner l’intérêt de cette technique en soins post-Covid19 ! Et bien sûr plus largement, pour tous ceux qui ne peuvent plus marcher, à la suite d’une maladie neuromusculaire, d’une pathologie évolutive (SEP, Parkinson, etc…) ou d’un accident de la route…

*créé en mars 2019, à la suite d’un grave accident de vélo qui a rendu tétraplégique Vance Bergeron, un très grand sportif et physicien du CNRS