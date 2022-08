Sport : s’y remettre sans risquer la blessure

Reprendre une activité sportive après de longues semaines – voire des mois – de sédentarité peut être difficile. Pour bouger à nouveau, sans se blesser, appliquez la recette suivante : douceur et progressivité !

Pour s’inscrire dans une pratique sportive à moyen long terme, celle-ci doit avant tout vous plaire. Si vous avez besoin d’un cadre structuré et de conseils, pourquoi ne pas taper à la porte d’une association sportive du coin ? Pour cela, renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir qui propose quoi.

Mais dans tous les cas, vous devrez adapter l’intensité de l’effort à vos capacités du moment. Voilà pourquoi, vous devez rester à l’écoute de votre corps et ne pas le brusquer. A l’occasion de cette reprise, des activités telles que la marche – nordique ou pas – ou la nage de loisir procureront de nombreux bénéfices. Si vous souhaitez y mettre davantage d’intensité, tournez-vous vers la marche rapide (plus de 6,5km/h), la course à pied ou le vélo.

Visite médicale

Avant chaque session, échauffez-vous soigneusement en faisant des exercices de faible intensité, pendant 5 à 10 minutes, pour préparer votre cœur, vos muscles et vos articulations : roulements d’épaule, des flexions, des extensions etc. Choisissez également un équipement adapté. Si vous souhaitez courir, oubliez vos vieilles chaussures ! Procurez-vous en de nouvelles et pour cela, demandez l’avis d’un vendeur spécialisé. Et n’oubliez pas de vous hydrater pendant et après votre activité.

Un dernier point en forme de rappel : Si vous êtes inactif depuis longtemps, passez une visite médicale avant toute reprise d’activité physique. Elle est fortement recommandée pour les hommes à partir de 35 ans et pour les femmes à partir de 45 ans.