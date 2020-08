Rentrée scolaire : reprendre le bon rythme de sommeil

Les vacances ont souvent été l’occasion pour les enfants de se coucher tard et de faire la grasse matinée. Mais le retour à l’école impose un rythme plus strict. Afin que la reprise ne soit pas trop dure et qu’il ait sa dose de sommeil, aidez votre enfant à reprendre de bonnes habitudes dès à présent.

Le soir venu, préparez-le en lui annonçant qu’il devra bientôt aller au lit. Surtout n’en faites pas une punition. Et ne laissez pas s’installer de mauvaises habitudes en le faisant venir par exemple, dans le lit parental. Si vous cédez une fois, il sera d’autant plus difficile les nuits suivantes, de le convaincre de retourner dans son lit.

Respecter son sommeil, c’est également veiller à ce qu’il ne soit pas gêné par le bruit. C’est une consigne de simple bon sens, mais elle n’est pas toujours respectée. Bien entendu, évitez de lui donner des excitants dans l’après-midi : après 16 heures, pas de boissons à base de cola, de jus de fruits contenant de la vitamine C, pas de chocolat en quantités importantes… Comme chez l’adulte, un sommeil régulier et en quantité suffisante favorise les mécanismes d’apprentissage et de mémorisation. Le soir venu, soyez à l’affût des signes révélateurs : fatigue, bâillements, frottement des yeux et même énervement.

Les besoins de sommeil varient en fonction de son âge, de sa constitution, de ses activités. Mais de manière générale, un petit de 2 ans dort encore 14 heures par jour, réparties entre le sommeil et la sieste. Entre 3 et 5 ans, la sieste va progressivement disparaître et son temps de sommeil se stabilisera autour de 12 heures. Ensuite et jusqu’à l’adolescence, il devra dormir entre 9 heures et 10 heures par nuit.