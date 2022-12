Repas de fêtes : 5 astuces pour limiter les excès…

Avec l’accumulation des repas sur fond de vacances, le bilan des fêtes de fin d’année peut se solder par un surplus de 1 à 2,5kg. Comment s’y prendre pour en profiter tout en limitant les effets sur la balance ? Notez bien ces quelques astuces.

Un petit déjeuner sain : démarrez chaque journée par un petit-déjeuner équilibré et varié, ces deux adjectifs n’étant pas synonymes de ‘triste’… Plutôt que des viennoiseries donc, pensez aux céréales comme les flocons d’avoine, sous forme de porridge par exemple. Ou du pain complet qui vous fournira des sucres complexes, carburant idéal pour entamer la journée. Ajoutez-y un fruit frais de saison (une clémentine ?), voire une tranche de jambon et bien sûr une boisson chaude.

Des fibres en dehors de la fête ! En dehors des repas de Noël ou du Nouvel an, limitez les aliments gras. Vous préparez également votre tube digestif en y apportant des fibres. Vous en trouverez abondamment dans les légumes bien sûr et les fruits. Pour le reste de la viande blanche par exemple et un peu de féculents (pâtes, riz…).

Le Jour J ? Surveillez vos portions. Apéritifs, entrée, plats, fromage, dessert… Le repas prend la forme d’un marathon ? Soyez stratégique ! Optez pour des portions « dégustation », histoire de profiter de tout ce dont vous souhaitez. Autrement dit : évitez de vous servir à nouveau !

Alcool avec modération. Ces boissons renferment des calories cachées. Et bien que difficilement inévitable, le tandem alcool-matières grasses complique la digestion. Et pour cause, notre organisme n’est pas habitué à digérer l’alcool en grande quantité. Résultat, buvez avec modération : deux à quatre verres par repas, selon sa durée. Pour le reste, de grandes quantités d’eau car l’alcool ne désaltère pas.

En mouvement. Pour éliminer les excès, rien de tel que l’activité physique. Alors tout au long de cette période, ne ratez pas une occasion de marcher, de courir, de pédaler, de nager. Par exemple, une marche après un déjeuner festif procure le plus grand bien. En plus, voilà une belle opportunité de prendre l’air !