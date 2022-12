Réveillon du Nouvel An : pourquoi pas à deux ?

Musique, cotillons, ambiance de feu… Le passage du Nouvel An fait instantanément penser à la fête entre amis, en groupe. Et pourquoi ne pas innover cette fois-ci, pour un réveillon intimiste, histoire de se retrouver à deux. Comme pour donner un élan symbolique à l’occasion de cette nouvelle année.

Le réveillon, sa fête obligée, ses résolutions… Eh bien non ! Cette fois-ci, vous avez décidé de décliner l’invitation des amis pour profiter de cette soirée du 31, en couple ? Excellente idée. Après le tumulte de Noël, voilà en effet une belle occasion de se poser au calme, avant la reprise proche. Ce qui ne signifie pas pour autant, que cette soirée ressemblera à toutes les autres…

En effet, cette bascule vers le nouvel an peut être marquée par le partage d’un dîner en amoureux, romantisme à l’appui. Préparer ensemble un repas de fête, dresser une jolie table éclairée à la lumière des bougies, s’habiller pour l’occasion, lancer un fond musical : les bases apparaissent ainsi posées pour un espace hors du temps, à deux.

Donner le ton

D’autant plus que le moment apparaît idéal pour lancer des projets communs autour de l’année à venir : évoquer les prochaines vacances ou pourquoi pas un voyage au long cours, réaliser des travaux de décoration ou… déménager ! Et pourquoi pas, lancer une réflexion sur vos objectifs professionnels respectifs ? La période est-elle propice au changement ? En tout état de cause, au-delà des objectifs ou autres projets, rien ne vous empêche non plus de partager vos traditionnelles résolutions, à minuit, bien sûr. Le ton est donné : 2023 n’a qu’à bien se tenir, vous voilà plus que jamais lancé dans cette nouvelle année, à deux.