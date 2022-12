Réveillon : que manger avant le dîner de fêtes ?

Le repas du réveillon de Noël prend souvent l’aspect d’un véritable festin, riche et lourd à digérer. Pour se préparer à affronter cette bombance, faut-il privilégier certains aliments pour les repas précédents ?

Bien que ce soit contre-intuitif, il ne faudrait pas changer ses habitudes alimentaires avant le repas de Noël. Cela n’est évidemment valable que si votre régime est habituellement équilibré et varié bien entendu. Ainsi, « le petit déjeuner du 24 décembre ainsi que le repas du midi seront identiques à vos habitudes en veillant toujours à favoriser les aliments de bonnes qualités et les plus digestes », recommande ainsi Elsa Bordes, diététicienne-nutritionniste, dans les Pyrénées-Atlantiques sur son site.

Pourquoi ? « Pour éviter d’être affamé et de se jeter sur les gâteaux d’apéro du soir ! » Ce qui vous empêcherait de profiter du repas qui suivra, et en particulier du dessert.

Donc ne vous privez pas mais évitez toutefois les aliments trop riches, gras, sucrés, salés. Vous vous rattraperez le soir justement. Préparez plutôt un plat équilibré et riche en fruits et légumes pour un apport riche en vitamines et minéraux.

Préférez les viandes et équivalents ou dérivés végétaux les plus maigres : viandes blanches, volailles, poissons, œufs ou encore protéines végétales. Ajoutez à votre plat un féculent pour tenir sans crier famine jusqu’au réveillon. Finissez avec un fruit ou un yaourt nature.