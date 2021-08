Rhume en été : la faute à la clim ?

Nez qui coule et toux sèche en plein été ? C'est sûr, c'est un rhume. Et le coupable est tout désigné : c'est la clim. En êtes-vous bien certain ?

C’est l’été, et pourtant vous toussez et vous vous mouchez comme en plein hiver. Il existe plusieurs causes possibles à ces symptômes qui ressemblent fortement à un rhume. D’abord, il est tout à fait possible que vous en ayez contracté un : en effet, les virus ne circulent pas seulement pendant l’hiver ! S’ils sont plus courants pendant la saison froide, c’est tout simplement parce qu’ils se transmettent surtout par aérosol (les gouttelettes contaminées générées lors de la toux ou de l’éternuement), et que nous passons plus de temps enfermés, facilitant cette transmission.

Autre explication possible : la rhinite allergique saisonnière, provoquée par l’exposition aux pollens, graminées… qui déclenche une réaction ressemblant au rhume (nez qui coule, conjonctivite). La concentration en pollens dans l’air étant plus élevée par temps chaud et sec, la réaction allergique est de fait plus importante en été.

Choc thermique

L’air conditionné serait donc exempt de tout reproche ? Pas vraiment : les systèmes de climatisation ne se contentent pas de refroidir l’air, ils l’assèchent également. Conséquence : les muqueuses nasales sont elles aussi asséchées, et se défendent en s’humidifiant. Voilà qui peut expliquer pourquoi il est possible de constater un écoulement nasal sous l’effet de la climatisation.

Si à cet écoulement nasal s’ajoutent des symptômes tels que des maux de gorge ou des céphalées, c’est probablement parce que l’écart entre la température extérieure et la température intérieure est trop important. En clair : quand vous passez sans cesse d’un endroit chaud à un endroit sec, vous faites subir à votre organisme un choc thermique et le corps réagit.

Pour éviter ces désagréments (qui peuvent aller jusqu’à la perte de connaissance ou l’arrêt cardiaque chez les personnes âgées), veillez à ne pas dépasser un écart de plus de 7° entre les températures extérieure et intérieure. Ainsi, lorsqu’il fait 35° à l’extérieur, ne descendez pas la température de la climatisation sous les 27°.