Roséole : comment la reconnaître ?

Bénigne et peu contagieuse, la roséole concerne principalement les jeunes enfants et s’accompagne d’une forte fièvre. Comment la reconnaître ? Et la soigner ?

La roséole a plusieurs surnoms : « sixième maladie », car c’est habituellement la sixième maladie virale contractée par les enfants en bas âge, ou « exanthème subit ». Autrement dit, l’éruption cutanée d’apparition brutale causée par le virus herpès humain de type 6 (HHV-6).

Ce virus est présent dans les sécrétions du nez et de la gorge et se transmet lorsque ces sécrétions sont dispersées par la toux et les éternuements par exemple. Dans 9 cas sur 10, la roséole concerne des enfants âgés de moins de 2 ans, avec un pic entre 7 et 13 mois, précise l’Assurance-maladie.

Fièvre et taches rosées

L’éruption cutanée n’est pas le premier symptôme de la roséole, qui démarre avec « une brusque poussée de fièvre assez élevée qui dure 3 ou 4 jours », indique le dictionnaire médical Vidal. L’enfant la supporte généralement assez bien, mais peut toutefois se montrer irritable et présenter des ganglions gonflés et douloureux.

C’est après cette première phase, lorsque la fièvre est tombée, que de petites taches rosées apparaissent, sur le ventre, le torse et le dos. Signe particulier : ces taches blanchissent lorsqu’on les touche. Elles mesurent de 3 à 5 millimètres, et peuvent persister jusqu’à 36 heures. Elles ne sont pas douloureuses, et finissent par disparaître sans laisser de marque sur le corps.

Paracétamol

La roséole étant une maladie virale, les antibiotiques ne sont pas indiqués. Il n’existe en fait pas de traitement spécifique pour la roséole, seule la fièvre peut être soulagée, avec du paracétamol à dose pédiatrique si la température dépasse 38,5°C. Veillez également à ce que votre enfant ne se déshydrate pas : faites-le boire régulièrement, et ne le couvrez pas trop. Et pour éviter la transmission de la maladie, lavez-vous (ainsi qu’à votre enfant) régulièrement les mains.

A noter : Si votre enfant a une température supérieure à 40 °C, présente des convulsions, des signes de déshydratation (yeux cernés, urines moins fréquentes…) ou vomit, faites appel à un médecin.