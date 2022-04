Sclérose en plaques : pourquoi la libido est-elle impactée ?

Chez les hommes comme chez les femmes, la sclérose en plaques (SEP) peut provoquer des troubles de la sexualité et freiner la libido. Comment l’expliquer ?

Maladie auto-immune, la sclérose en plaques (SEP) est caractérisée par une atteinte de la gaine de myéline, indispensable pour protéger les cellules nerveuses et permettre la circulation de l’influx nerveux.

Cette fragilité provoque des lésions du système nerveux central, siège d’une inflammation et d’une dégénérescence : deux mécanismes à l’origine de symptômes parfois invalidants au quotidien. Leur nature, leur intensité et leur fréquence peuvent survenir de façon très différente en fonction des patients et des phases de la maladie.

En plus de la fatigue, des troubles cognitifs (concentration, mémoire…), de l’équilibre, de la sensibilité (fourmillements, engourdissements, douleurs…), visuels (baisse de l’acuité, vision double…) et urinaires ou encore une faiblesse musculaire, le patient peut rapporter des troubles sexuels et une diminution de sa libido.

Douleur, anxiété, difficultés à accepter la maladie

Les troubles de la sexualité peuvent être directement liés à la maladie, quand des lésions « sont situées dans les zones du cerveau impliquées dans la libido », rapportent les spécialistes du site sep-ensemble.fr.

« Il peut s’agir d’une sécheresse vaginale (rendant le rapport douloureux), d’une baisse de sensibilité des organes génitaux, d’un trouble de l’érection ou même d’un symptôme qui n’a rien de sexuel, tel que la fatigue, la douleur, ou la spasticité. » Ces gênes vont « conduire à l’évitement des rapports et provoquer ce que l’on appelle une baisse du désir secondaire ».

Selon le Dr Carmelita Scheiber Nogueira, neurologue et sexologue à Lyon, la cause peut aussi être d’ordre psychologique. « La perte de désir est très souvent liée aux problèmes psychologiques, notamment la dépression, les difficultés d’acceptation de la maladie, l’anxiété ».

A noter : la sclérose en plaques constitue la première cause de handicap sévère non traumatique chez l’adulte en France. Cette maladie affecte 110 000 patients dans l’Hexagone. Entre 4 000 à 6 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.