Se frotter les yeux… avec doigté

Le soir venu, la fatigue se fait ressentir, avec ce besoin impérieux de se frotter les yeux. Ce geste du quotidien, souvent réalisé sans que nous nous en rendions compte, caractérise une somnolence lancinante. Mais comment s’explique-t-il ? Eléments de réponse.

Le fait de se frotter les yeux survient de façon spontanée, avant le sommeil, mais pas seulement. Ce besoin contre lequel il est difficile de lutter, se manifeste aussi au réveil et parfois en cours de journée. Il répond à une irritation oculaire due le plus souvent à un œil trop sec.

En cause : des clignements moins fréquents ! Car le rôle de ces derniers, est justement d’entretenir la limpidité du film lacrymal et de prévenir le dessèchement de la cornée. Et le simple fait de cligner les yeux permet en quelque sorte d’effectuer une pression sur les glandes lacrymales. Le soir venu, avec la fatigue, le clignement se fait ainsi plus rare, d’où ce besoin de frotter vigoureusement l’œil comme pour réactiver les glandes lacrymales.

Un risque de kératocône ?

Si le geste soulage, il constituerait aussi un facteur de risque de kératocône, une maladie caractérisée par un amincissement et une déformation de la cornée. Celle-ci « va lentement passer d’une forme grossièrement sphérique à une forme très irrégulière et amincie d’allure conique. Il s’ensuit une dégradation de la vision, plus ou moins importante selon la déformation de la cornée », précise le CHU de Toulouse. Des études mettent ainsi en évidence « une corrélation » entre un frottement répété des yeux et le risque de survenue de kératocône. A tel point que certains auteurs déconseillent purement ce geste du quotidien ! A la moindre question, n’hésitez pas interroger votre médecin.