Sécheresse oculaire : certains médicaments pointés du doigt

Vous avez les yeux très secs ? Peut-être que la cause de cette gêne réside dans les médicaments que vous prenez. C’est le message des rédacteurs de la Revue Prescrire qui rappellent les effets indésirables de certaines molécules.

Sensations de brûlure, rougeurs, impression d’avoir du sable dans les yeux, sensibilité à la lumière… La sécheresse oculaire est une maladie fréquente. Elle touche en particulier les personnes âgées et les femmes. Et elle n’est pas anodine puisque dans les cas graves, « des lésions de surface de l’œil et des troubles visuels sont possibles, avec un risque de cécité », avertissent les rédacteurs de la Revue Prescrire.

Qu’est-ce qu’une sécheresse oculaire ? Cette maladie se caractérise par la diminution de la qualité et de la quantité du film lacrymal entraînant une inflammation et des lésions de la surface de l’œil, notamment la cornée.

Quelles peuvent en être les causes ? Prédisposition physiologique, maladies oculaires, maladies auto-immunes, diabètes, maladie de Parkinson, sécheresse de l’air environnant… Les facteurs favorisants sont nombreux. Et parmi eux, une cause est souvent méconnue : l’action de certains médicaments :

– des médicaments administrés par voie oculaire, (antiglaucomateux ; anti-inflammatoires non stéroïdiens, anti-histaminiques H1), par voie intravitréenne ;

– des médicaments administrés par voie orale ou sous forme injectable : médicaments à effets atropiniques utilisés dans le traitement de l’incontinence urinaire, les allergies, les dépressions, ainsi que certains groupes de médicaments comme les bêtabloquants, les diurétiques, etc ;

– l’utilisation de plusieurs collyres et la présence de conservateurs dans certains médicaments oculaires augmentent aussi ce risque.

Si vous ressentez des symptômes de sécheresse oculaire, faites le point sur vos prescriptions. Quels traitements prenez-vous ? Si l’un de ces médicaments est en cause, il suffira d’arrêter de le prendre – après avis médical – pour que la sécheresse disparaisse. « Une diminution de la dose, un changement de traitement ou un traitement symptomatique de la sécheresse, sont aussi des options », précisent les rédacteurs.

A noter : Les effets des médicaments sur l’altération du film lacrymal doivent être pris en compte tout particulièrement chez les porteurs de lentilles de contact.