Séniors : pour votre cœur, 500 pas supplémentaires chaque jour

Marcher au quotidien participe à la santé cardiovasculaire. Une récente étude américaine précise que c’est vrai aussi lorsque ces promenades sont réalisées après 70 ans. Et qu’il n’en faut pas beaucoup pour voir un impact positif pour le cœur.

Marcher c’est bon pour la santé. La preuve scientifique en est faite depuis bien longtemps. Et les études continuent d’affiner comment et dans quelles conditions cette pratique améliore notre santé cardiovasculaire notamment. Dans cette démarche, une équipe de la University of Alabama at Birmingham (UAB) School of Public Health a récemment souhaité déterminer si la marche pouvait protéger la santé cardiovasculaire des séniors. Notamment si cette activité est pratiquée après 70 ans.

Pour ce faire, les chercheurs ont suivi 452 participants à la cohorte Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). Âgés en moyenne de 78 ans, ils ont porté un accéléromètre, permettant de compter le nombre de pas quotidiens. Au cours des 3,5 ans de suivi, 7,5% des participants ont été victimes d’un incident cardiovasculaire : maladie coronarienne, AVC ou insuffisance cardiaque.

Peu d’efforts pour un grand bénéfice

Le résultat s’est avéré encore plus intéressant que prévu puisqu’un nombre limité de pas offre des bénéfices significatifs. Dans le détail, comparé aux participants ayant fait moins de 2 000 pas par jour, ceux ayant marché 4 500 pas avaient un risque réduit de 77% de subir un événement cardiovasculaire.

Et chaque 500 pas supplémentaires étaient associés à une baisse du risque de maladie cardiovasculaire. « Nous avons été surpris par un tel bénéfice pour le cœur avec si peu d’efforts nécessaires », se réjouit Erin E. Dooley, principale autrice.

Alors si vous avez plus de 70 ans, essayez de faire 500 pas de plus chaque jour. C’est l’équivalent de 400 mètres. Vous pouvez aussi vous servir d’un podomètre qui comptera pour vous.