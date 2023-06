Sevrage du biberon : à quel âge et comment ?

Très attaché à ses biberons de lait quotidiens, vous n’imaginez pas comment votre bébé pourrait accepter de les abandonner ? Et pourtant, il est déconseillé de lui laisser après un an, sous peine de risquer des problèmes dentaires. Rassurez-vous, quelques astuces permettent de l’y préparer au plus vite.

Lorsqu’ils ne sont pas allaités, les bébés sont nourris au biberon. Mais cette méthode d’alimentation ne peut et ne doit pas perdurer trop longtemps. Ainsi l’American Academy of Pediatrics recommande-t-elle par exemple un sevrage vers 12 mois. A cet âge, « la plupart des enfants ont développé une coordination et des mouvements des mains nécessaires pour tenir un verre et y boire », estiment les pédiatres du Johns Hopkins All Children Hospital à St. Petersburg en Floride.

A cet âge, les nourrissons ont donc les compétences requises pour être sevrés du biberon, et surtout, s’ils n’en sont pas débarrassés, leurs dents risquent d’en pâtir. En effet, l’utilisation prolongée du biberon est associée à un risque de caries plus élevé. De plus, le fait de téter, biberon comme tétine, peut modifier la position des dents, créant un espace trop important entre celles du dessus et celles du dessous.

Autre risque, une surconsommation de lait, pouvant couper l’appétit et donc réduire les portions de nourriture solide. Dans ce cas, des carences en fer peuvent survenir.

Comment procéder ?

Le biberon ne constitue pas uniquement une méthode d’alimentation, il représente un moyen de se rassurer pour l’enfant. C’est pourquoi il peut sembler difficile de l’en séparer. Il vaut donc mieux procéder progressivement. Dès 9 mois, vous pouvez déjà lui proposer de boire dans des verres ouverts, à bec ou avec une paille durant la journée. « Pour lui donner envie, privilégiez les verres en plastique, de couleur ou à l’effigie de son héros préféré », conseille le laboratoire PediAct.

Ensuite, progressivement, lorsqu’il approche de sa première année et en ciblant une période propice aux changements comme les vacances, commencez à remplacer le biberon du matin par un verre de lait au petit déjeuner. Vous pourrez supprimer celui du midi et enfin celui du soir en dernier.

Cette transition ne se fera sans doute pas sans difficulté. Votre enfant réclamera peut-être son biberon. Dans ce cas, tentez de déterminer ce dont il a besoin à ce moment-là : a-t-il faim, soif ? Peut-être s’ennuie-t-il ou a-t-il besoin de réconfort ? Combler ce besoin permettra d’adoucir le manque généré par le sevrage. Et, progressivement, il finira par s’y habituer. Surtout si vous l’encouragez et le félicitez à chaque occasion d’être devenu une grande fille ou un grand garçon.