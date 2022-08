Sexe dans la nature : avantages et inconvénients

La nature est un lieu de prédilection pour les histoires d’amour. C’est une destination de rêve pour les sens, mais mieux vaut en connaître aussi les désagréments !

Faire l’amour dans la nature est l’un des fantasmes préférés des Français ! Selon un sondage IFOP datant de 2013, trois sur cinq l’ont déjà fait et, à en croire un autre sondage mené en 2022 par une marque de sex-toys, plus de la moitié sont prêts à récidiver !

La nature est un refuge idéal pour les amours de jeunesse et/ou clandestines qui ne savent pas toujours où aller. Elle est aussi une expérience sensorielle qui offre des plaisirs inégalables : la douceur d’une brise rafraîchissante sur la peau, les senteurs boisées de la forêt, la beauté d’une nuit à la belle étoile ou la chaleur d’un rayon de soleil… Elle donne le sentiment d’être à l’écart de la civilisation et du monde moderne, et même de renouer avec les origines de l’humanité, proches de ce que pouvaient vivre nos ancêtres de la préhistoire ! Et pour certains, le fait que la nature soit un espace public apporte même une petite pointe d’excitation supplémentaire… à l’idée d’être surpris ! (28 % des Français, toujours selon l’enquête IFOP de 2013.)

Mieux vaut cependant aussi en connaître les inconvénients :

– La nature est pleine d’insectes susceptibles de gâcher votre plaisir ;

– Elle n’offre que rarement un matelas confortable, mais plutôt de la terre et de petits cailloux, des feuilles sèches et rêches et du foin piquant ou des grains de sable très abrasifs…

– Vous pouvez vous faire surprendre… et dénoncer ! Même si vous avez choisi de vous ébattre à l’ombre d’un arbre de votre jardin : « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 222-32 du Code pénal).

Quelques conseils

– Choisissez des vêtements faciles et rapides à enlever… et à remettre !

– Si vous devez vous allonger (vous pouvez aussi rester debout), prévoyez une couverture ou une grande serviette afin de protéger votre peau et vos parties intimes. N’oubliez pas non plus la crème solaire ;

– Quelques lingettes peuvent être bienvenues. Vous éviterez évidemment de les laisser dans la nature, tout comme vos préservatifs usagés, ils ne sont pas biodégradables… En 2019, un pêcheur sarde a eu la mauvaise surprise d’en découvrir un entier dans le ventre du poisson qu’il venait de pêcher !