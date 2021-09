Sexo : quels lubrifiants choisir ?

Utilisé pour accentuer le plaisir, pour palier des petits problèmes de sécheresse ou même pour retarder l’éjaculation masculine, le lubrifiant peut vite devenir incontournable dans votre vie sexuelle. Mais quels produits choisir ?

Le lubrifiant favorise un bon confort lors de la pénétration si une femme présente une sécheresse vaginale, notamment liée aux variations hormonales (prise d’un contraceptif hormonal, sécheresse des 2 à 3 mois suivant l’accouchement et à la ménopause). Le glissement aidé évite les sensations de tiraillement et les tendances à se crisper par crainte d’avoir mal. Les hommes tirent aussi avantage de ce dispositif en cas d’éjaculation précoce, souvent liée à une hypersensibilité du gland. Avec le lubrifiant, les frottements à l’origine d’une perte rapide du contrôle, sont diminués. L’excitation est plus progressive et donc l’éjaculation plus tardive. « Cela ne résout pas tous les problèmes liés à l’éjaculation prématurée, mais cela peut aider certains hommes dont la partenaire ne serait pas suffisamment lubrifiée », décrivent les spécialistes en sexologie du site Charles.co.

A l’extérieur ou à l’intérieur du préservatif

Associé au préservatif, le lubrifiant est conseillé sachant que les rapports protégés entraînent 3 fois plus de frottements qu’un rapport non protégé. Et la lubrification du préservatif ne suffit pas toujours ! En appliquant du gel autour du préservatif une fois posé, on évite le risque « de sensations désagréables, d’irritations ou de brûlures ». Appliqué à l’intérieur du préservatif, avant la pose, le lubrifiant peut aussi améliorer le confort des hommes qui se sentiraient à l’étroit une fois protégé.

Dans les deux cas, n’en abusez pas pour limiter les glissements trop importants et le risque de perdre le préservatif pendant le rapport (une goutte suffit !).

Pour le plaisir !

Le lubrifiant peut aussi servir de gadget sexuel. Certains d’entre eux intensifient le plaisir lors de massage. Chez la femme, son utilisation lors de la masturbation intensifie nettement les ressentis et favorise l’atteinte d’un fort orgasme.

Lequel choisir ?

En boutique, vous avez pléthore de choix. « Il est préférable de ne pas utiliser un lubrifiant à base d’huiles de pétrole ou d’huiles végétales qui fragilisent le préservatif », continuent les auteurs du site Charles.co. « Privilégiez des gels lubrifiants à base d’eau et d’acide hyaluronique (qui retient l’eau). » Enfin, « en relation stable et fidèle, lorsque le préservatif n’est pas forcément nécessaire, l’utilisation d’huiles végétales ou de vaseline n’est pas un problème ».