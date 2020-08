Sexualité : la sodomie demande un peu de préparation

Longtemps taboue, la sodomie se banalise désormais. Par peur d’être sale ou d’une odeur malencontreuse lors de la pénétration anale, un lavement rectal peut permettre de rassurer. Voici comment le pratiquer en toute.

L’objectif du lavement rectal est de vider le rectum de toute selle, afin que, lors de la pénétration, le pénis ou l’objet introduit ne soit pas souillé. « Une défécation normale permet généralement d’évacuer totalement le rectum, c’est-à-dire la dernière partie de notre intestin», rappelle le Dr Thierry Higuero, proctologue et membre de la Société nationale française de Colo Proctologie et président de la commission de proctologie du Cregg*. Mais « du fait d’une constipation ou de leur consistance il se peut que des selles persistent » Et même si ce n’est pas le cas, « certains peuvent avoir besoin d’être rassurés sur la vacuité rectale avant de pratiquer la sodomie ». Alors comment procéder pour faire un lavement ?

La bonne méthode

« Le lavement est un traitement très ancien, les Egyptiens au temps des Pharaons le pratiquaient déjà », raconte le Dr Higuero. « Aujourd’hui il constitue toujours un traitement médical pour certains cas de constipation. L’évacuation du rectum peut être facilitée en utilisant des suppositoires de glycérine ou à dégagement gazeux voir des micros lavement. ». Mais dans le cas du lavement réalisé en vue d’une sodomie, « il vaut mieux se contenter d’eau », conseille Thierry Higuero.

« A l’aide d’une simple poire de lavement, que vous trouverez en vente dans les pharmacies ou les sex-shops, prélevez de l’eau tiède du robinet », explique-t-il. Précision importante : « n’utilisez pas trop d’eau à la fois ». Comme le rectum contient généralement entre 200 et 300 ml, cette quantité suffit.

Positionnez-vous à quatre pattes ou allongé sur le côté. « Evitez la position accroupie ou allongé sur le dos », précise Thierry Higuero. « Vous risquez davantage de vous blesser ». Or « l’introduction de la canule doit être totalement indolore. Pour cela, il faut également penser à lubrifier l’anus à l’aide de lubrifiant adapté avant de procéder ».

Une fois l’eau introduite, placez-vous sur la cuvette des toilettes et attendez qu’elle ressorte. Nul besoin de pousser pour cela. « Le but étant d’obtenir un rectum vide et donc propre de toute selle, vous pouvez recommencer la manœuvre deux ou trois fois si l’eau ne ressort pas claire la première fois », conclut-il.

*Club de Réflexion des Cabinets et Groupes d’Hépato-Gastroentérologie