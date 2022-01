3 astuces pour reprendre des forces après les Fêtes

Cette année encore, les vacances de Noël n’ont pas été de tout repos. Entre les enfants impatients d’avoir leurs cadeaux, le stress lié aux préparatifs des réveillons, sans compter d’éventuels embouteillages pour faire la fête en famille, beaucoup reprennent le chemin du bureau plus fatigués que jamais. Comment retrouver la forme rapidement ?

« Vitaminez » votre assiette

Oubliez cafés et grignotages sucrés. Ils sont très tentants en cas de coup de barre mais l’effet excitant de la caféine est très passager. Et si les aliments sucrés donnent un coup de fouet momentané, ils provoquent une forte sécrétion d’insuline fatigante pour l’organisme. Sans compter qu’après les excès des fêtes, votre organisme a grand besoin de se détoxifier. Pour garder la forme tout au long de la journée, misez sur les pâtes, le riz et le pain complets, les légumes secs, les fruits secs et les agrumes. Oubliez les plats en sauce mais conservez la viande à vos menus : vos muscles et votre cerveau ont besoin de protéines pour bien fonctionner. Faites également la part belle aux poissons gras, riches en oméga-3.

Succombez à la sieste

En gommant la fatigue nerveuse, une courte sieste améliore la concentration dans les heures qui suivent et évite les difficultés d’endormissement. D’où l’importance de se reposer quelques minutes après le déjeuner. Le secret pour dormir au bureau ? Installez-vous dans la salle de repos ou tout simplement devant votre ordinateur. Calez-vous bien sur votre siège, fermez les yeux et alternez inspiration profonde et expiration lente. Vous pouvez aussi mettre les bras croisés posés sur une table, la tête appuyée sur vos avant-bras. Pour aider un peu la nature, stimulez un point d’acupuncture connu pour libérer les tensions et donc favoriser l’endormissement. Prenez votre poignet gauche dans votre main droite et placez votre pouce droit au milieu de la face interne de votre poignet gauche, juste au-dessus de la main. Effectuez ainsi de petits mouvements circulaires assez fermes dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pendant quelques minutes.

Bougez au grand air

Les températures hivernales ne donnent guère envie de faire du sport en extérieur. Pourtant, pour synthétiser efficacement la sérotonine, « l’hormone du bonheur », le nerf optique doit recevoir chaque jour sa ration de lumière. Et pour dormir d’un sommeil profond et réparateur, la dépense énergétique doit avoir été suffisante durant la journée. L’idéal ? Marcher, faire du vélo ou courir à la pause de midi, quand où le niveau d’ensoleillement est maximal en hiver, même à travers les nuages.