Sport : gérer un enfant très demandeur…

Compliquée par le passe sanitaire, la rentrée sportive s’organise du côté des associations comme des parents. Handball, tennis, athlétisme… Votre enfant apparaît volontiers partant pour multiplier les activités ? Derrière cette bonne nouvelle, il peut s’avérer important de poser quelques limites.

« La pratique d’activités sportives et/ou culturelles constitue bien sûr un atout pour le développement de l’enfant », insiste Pr Priscille Gérardin, cheffe de service au CHU de Rouen (Seine-Maritime) et cheffe de pôle au Centre hospitalier du Rouvray. Elle fait référence à « l’ouverture sur le monde, à la confiance en soi et encore à l’autonomie ». Sans oublier les bienfaits pour sa santé et son bien-être.

Sur le choix des activités, elle préconise bien sûr « de partir des souhaits de l’enfant ». Ensuite, s’il lui est compliqué de choisir entre plusieurs activités sportives, « partez de ses compétences et de ce qui peut être valorisé chez lui. Par exemple, s’il a tendance à s’isoler, peut-être y-a-t-il moyen d’explorer des activités qui lui permettront d’évoluer dans un groupe. Tout cela doit se construire avec lui ».

Des aspects pratiques

Psychologue en Loire-Atlantique, Valérie P. acquiesce et ajoute des considérations pratiques. « La multiplication d’activités sportives nécessite aussi une vraie organisation, au niveau familial, en termes de temps et de logistique. D’autant plus en présence de plusieurs enfants. Et sans oublier bien sûr l’aspect financier. Ces éléments, liés à l’équilibre familial, sont aussi à prendre en compte. D’où l’importance de se poser et d’en parler », conclut-elle.