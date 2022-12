Sport : quand stress et fatigue augmentent le risque de blessures

Les grandes compétitions sportives – comme la Coupe du Monde de football qui se déroule actuellement au Qatar – demandent à la fois une bonne préparation musculaire, mais aussi une bonne gestion du stress. Car parfois, le mental résonne sur le physique.

Un récent rapport de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) a montré qu’organiser la Coupe du Monde en plein hiver, au milieu des différents championnats nationaux, « constitue une menace inquiétante pour la santé (physique et mentale) des joueurs et entrave l’optimisation des performances ». Fatigue et stress risquent ainsi d’occasionner des blessures.

La tête et les jambes communiquent

Car comme l’explique la psychologue du sport Sophie Huguet sur son site www.psychologiesport.fr, « la blessure ne se limite pas au corporel, elle peut parfois être psychologique, voire psychosomatique ».

S’il est géré, le stress peut apparaître comme un moteur pour la performance. Dans le cas contraire, il peut se montrer néfaste. « Le stress a un lien avec la probabilité de blessures en tant que distraction (réduit la vision périphérique) et surtout cause de tension musculaire (réponse somatique) qui se solde par une inefficacité dans les gestes, manque de fluidité-coordination-souplesse : le corps se contracte et la blessure intervient », précise Sophie Huguet. « D’autre part, les distractions internes (pensées négatives) peuvent également être source d’erreur, d’oubli d’un élément de routine qui amènent à une blessure provoquée par cette inattention. »

Par ailleurs, le rythme infernal d’une compétition et le surentraînement peuvent aboutir à un épuisement émotionnel. Les signes psychologiques de cet épuisement se manifestent par une perte d’intérêt, un manque d’attention… Des symptômes qui peuvent accroître le risque de blessure.

A noter : l’impact de la fatigue et du stress sur la performance sont de plus en plus pris en compte. De nombreux clubs professionnels disposent de coachs ou préparateurs mentaux. Pour le sport amateur, c’est une autre histoire…