Sport en extérieur : comment réagir en cas d’orage ?

Course à pied, vélo, golf, basket ou encore randonnée… L’été est la période rêvée pour pratiquer vos activités sportives préférées en extérieur. Mais si l’orage gronde, sachez vous mettre à l’abri. Le risque d’être frappé par la foudre est loin d’être anecdotique.

Au printemps et a fortiori en été, vous appréciez particulièrement les activités sportives en extérieur? Golf, balade à vélo, randonnée en famille ou course à pied. Si la météo est à l’orage, prenez vos précautions et sachez réagir si le tonnerre vous rattrape. Ainsi, si l’orage éclate alors que vous êtes dehors, réfugiez-vous le plus vite possible dans un endroit protégé. A l’intérieur d’un véhicule ou dans une habitation. Dans le second cas de figure, éloignez-vous des portes, du circuit électrique et des canalisations d’eau. N’utilisez pas votre téléphone tant que le tonnerre gronde et que les éclairs jaillissent.

Si vous vous trouvez en forêt, placez-vous dans une clairière ou au milieu d’arbustes. Evitez à tout prix les arbres les plus hauts. En terrain découvert, choisissez un endroit légèrement surélevé sur lequel vous garderez une position assise, la tête rentrée dans les épaules. L’important n’est pas de vous protéger de l’averse mais de la foudre.

Evitez, pour ces mêmes raisons, de vous tenir debout sur un point élevé, de marcher, surtout en portant un objet comme un club de golf (!) et de vous regrouper si vous êtes plusieurs, serrés les uns contre les autres. Eloignez-vous au contraire, et tenez-vous à 2 mètres de distance au moins de tout objet métallique.

En montagne, encore plus de prudence

Les orages en montagne sont relativement fréquents. Ils y sont aussi plus surprenants, plus violents et plus dangereux qu’en plaine. Si vous avez prévu de randonner et si vous êtes surpris par un orage, respectez ces conseils de bon sens :

– Eloignez-vous des crêtes ;

– Si vous vous trouvez sur un sommet, descendez le plus bas et le plus rapidement possible ;

– Eloignez-vous de toute pièce métallique, comme des piolets, des crampons ou des mousquetons ;

– Comme en plaine, ne restez pas sous un arbre ou un rocher. Evitez aussi de vous placer près d’une paroi car l’eau y ruisselle et peut être conductrice de courant.

Les risques d’un coup de foudre

Etre victime de la foudre peut être fatal. Le foudroyé risque de perdre connaissance et faire un arrêt cardiaque. S’il survit au choc électrique, le foudroyé risque également diverses lésions. Des troubles de la conscience, allant du coma à la perte de connaissance momentanée, des troubles de l’équilibre, parfois une paralysie transitoire, ou encore des brûlures aux point d’entrée et de sortie du courant électrique.