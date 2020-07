Statines : vraiment utiles après 75 ans ?

Les statines sont prescrites en prévention de récidives d’accidents cardiovasculaires. Mais aussi chez les plus de 75 ans sans antécédent. Leur efficacité dans cette indication est remise en question en raison du manque d’études.

Les statines sont des médicaments indiqués pour faire baisser le mauvais cholestérol. « Leur bénéfice est désormais bien établi en “prévention secondaire”, c’est-à-dire pour éviter les récidives après un accident cardiovasculaire. Et ce, quel que soit l’âge des patients », indique l’Inserm. « En revanche, un gros flou persiste concernant l’utilité des statines chez les personnes âgées avec un fort taux de cholestérol traitées en prévention primaire, pour éviter un premier évènement cardiovasculaire. »

Les effets indésirables* associés à cette classe médicamenteuse pourraient se révéler plus fréquents chez les seniors. Et la balance bénéfice-risque être inversée. Les études menées jusqu’à présent sont contradictoires. Ainsi l’une d’elles a récemment montré que chez les personnes ayant stoppé leur traitement, le risque d’hospitalisation était 33% plus important. Une autre a révélé que chez les personnes à risque modéré l’utilisation de statines était associée à un risque d’événement cardiovasculaire diminué de 7% par année d’utilisation. En revanche, chez celles à risque faible, aucun effet n’a été constaté.

Comparer avec un placebo

Pour en avoir le cœur net, il est essentiel de « confirmer ou infirmer ces doutes » par le biais de « vastes essais comparant l’efficacité des statines à celle d’un placebo », estime Éric Bruckert, endocrinologue et chercheur Inserm**. Ainsi, soit on pourrait « arrêter de prescrire inutilement des médicaments à des personnes qui en ont en général déjà̀ beaucoup à prendre pour d’autres maladies » soit « éviter de priver ces patients de médicaments efficaces, sachant qu’ils sont plus à risque d’incidents cardiovasculaires ».

Plusieurs travaux sont en cours mais leurs résultats ne sont pas attendus avant plusieurs années. « En attendant ces données, les médecins appellent les patients âgés de plus de 75 ans prenant régulièrement des statines pour un taux de cholestérol élevé à ne pas interrompre leur traitement », conclut l’Inserm.

*troubles musculaires (douleurs ou crampes musculaires), hépatiques et digestifs, insomnies, maux de tête…

**dans l’Unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires du métabolisme et de la nutrition, à Paris