TikTok : la culture toxique des régimes amaigrissants

Les réseaux sociaux peuvent être néfastes pour les ados. Preuve en est avec cette étude américaine pointant du doigt le réseau TikTok. Selon les chercheurs, les vidéos évoquant les régimes seraient susceptibles de générer une influence « toxique » chez les jeunes.

Publiée dans la revue PLOS One, une étude de l’Université du Vermont révèle que sur le réseau social TikTok prédomine l’idée que le poids est la mesure la plus importante pour la santé. Avec des vidéos glorifiant la perte de poids. « Chaque jour, des millions d’adolescents et de jeunes adultes reçoivent du contenu sur TikTok qui brosse un tableau très irréaliste et inexact de l’alimentation, de la nutrition et de la santé », se désole le Pr Lizzy Pope, de l’Université du Vermont. « Ce qui est particulièrement préoccupant compte tenu des recherches existantes indiquant que l’utilisation des médias sociaux chez les adolescents et les jeunes adultes est associée à des troubles de l’alimentation et à une image corporelle négative. »

Pour leur travail, les auteurs ont analysé 100 vidéos et 10 hashtags parmi les plus populaires liés à la nutrition. Chacun des 10 hashtags cumulait plus d’un milliard de vues lorsque l’étude a commencé en 2020. « Ce qui en dit long sur le rôle que joue la culture diététique dans notre société », expliquent les scientifiques.

Une glorification malsaine

Il ressort que, sur TikTok, les vidéos ont tendance à mettre en avant la perte de poids en évoquant un poids « normal » à atteindre. Une aberration pour les chercheurs qui rappellent que « nous avons tous des tailles différentes, et donc des poids différents ».

Autre souci, les influenceurs ne sont en rien des experts et ne font pas référence, dans leur discours, à des données scientifiques et diététiques.

« Nous devons aider les jeunes à développer leur esprit critique et leur propre image corporelle en dehors des réseaux sociaux », conclut Lizzy Pope. « Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de repenser radicalement notre rapport au corps, à la nourriture et à la santé. Il s’agit vraiment de changer les systèmes qui nous entourent afin que les gens puissent mener une vie productive, heureuse et saine ».