Tous les bienfaits de la cuisson vapeur

Le mode de cuisson à la vapeur est très ancien. En Chine depuis au moins le IXe siècle, elle était utilisée pour préparer les dim sum, ces petites bouchées très appréciées dans la cuisine cantonaise. Aujourd’hui, elle est très prisée par les adeptes d’une cuisine légère et savoureuse.

Comme le rappelle l’Interprofession des fruits et légumes frais, Interfel, « le principe de cette méthode est de faire cuire un aliment à l’aide de la vapeur produite par l’eau en ébullition en le maintenant dans un réceptacle clos donc chaud et humide ». Cette vapeur cuit alors les aliments doucement, tout en préservant les arômes et les qualités nutritionnelles des fruits et des légumes notamment. Sans avoir à utiliser trop de matières grasses, les aliments restent moelleux. Petite précision, « cette technique n’est pas conseillée pour la viande rouge, les recettes au fromage et les préparations qui doivent croustiller, comme les tartes ou les quiches. »

Quel matériel choisir en fonction de la recette ?

– La casserole. Placez des paniers vapeur au dessus du récipient préalablement rempli d’eau portée à ébullition. Dans les paniers, vous pouvez placer poissons, légumes et raviolis chinois par exemple. Si vous n’avez pas de panier, une passoire peut faire l’affaire ;

– Le cuit vapeur. Son principe est simple : l’eau contenue dans un bac à la base de l’appareil est portée à ébullition et dégage de la vapeur. Laquelle permet de réchauffer et de faire cuire les aliments placés dans un panier du cuiseur au-dessus.

– La cocotte-minute ou l’auto-cuiseur. Tous deux reproduisent un écosystème pour la cuisson vapeur. Une base d’eau, les aliments à cuire au dessus. Sachant que l’eau et les aliments peuvent être mélangés. Le tout, hermétiquement fermé. La cocotte minute cuit grâce à l’action combinée de la pression et de la chaleur. L’autocuiseur dispose de plusieurs fonctionnalités, comme des programmes de cuisson et une minuterie ;

– Le four à micro-ondes. Dans un plat adapté, versez un peu d’eau, les légumes et recouvrez d’un film alimentaire. Placez dans le micro-ondes pendant 8 à 10 minutes à pleine puissance. Rapide, facile et efficace.