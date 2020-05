Tous les bienfaits de l’asperge

Blanche, verte ou violette, l’asperge pointe le bout de son nez en France chaque printemps. Elle symbolise les beaux jours et nous fait profiter de ses nombreux bienfaits nutritionnels.

Riches en vitamines B2 et B9, C, E, Provitamine A et en oligo-éléments, les asperges sont faibles en calories. Elles vous aideront donc à garder la ligne sans difficulté avant l’été ! Hydratantes (puisque composées à 92% d’eau), elles ont en outre un effet diurétique et sont idéales pour le transit et la digestion grâce à leurs fibres.

En soupe, en risotto ou en simple mouillette pour des œufs à la coque, ces légumes du terroir peuvent être de tous vos repas printaniers si vous le souhaitez. Ils se lient à merveille avec les coquilles Saint-Jacques ou les poissons blancs pour un repas plus sophistiqué. A vous de choisir la sauce à laquelle vous les dégusterez.

Avant tout, sachez qu’il en existe trois variétés. La blanche, la violette et la verte. Toutes vendues en bottes, choisissez-les bien droites, fermes et cassantes avec un bouton floral bien serré.

Les blanches et les violettes demandent d’abord un peu de préparation. Commencez par couper leur base de 2 cm environ. Puis, épluchez les tiges, à l’aide d’un économe, de la pointe vers le talon. Ensuite, cuisez les à l’eau une vingtaine de minutes.

Les asperges vertes, quant à elles, doivent juste être lavées. Au besoin, vous pouvez les rafraîchir en coupant les talons un peu secs. Elles cuisent 5 minutes de moins que leurs homologues plus pales. En fin de cuisson, n’hésitez pas, avant de les égoutter, à les plonger dans un bain d’eau glacée afin qu’elles restent bien vertes.

Enfin, savez-vous pourquoi nos urines prennent une odeur si caractéristique après avoir consommé des asperges ? Elle est due à l’élimination du méthyl-mercaptan, un produit soufré. Quant à la rapidité avec laquelle apparaît cette odeur, elle s’explique par le fait que l’asperge est un diurétique puissant.