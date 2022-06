Triez, désencombrez l’espace… et votre esprit !

La chambre à coucher et le salon représentent autant d’espaces de bien-être. Notre chez-nous influe-t-il pour autant sur notre état d’esprit ? Les avis scientifiques tendent vers un grand oui. Voilà pourquoi si votre espace apparaît encombré et mal rangé, il peut être pertinent d’y mettre de l’ordre ! Prêt à vous libérer l’esprit ?

Vous vous sentez particulièrement stressé ? Incapable de vous concentrer ? Jetez un œil autour de vous et prenez votre courage à deux mains : nettoyez, triez, désencombrez, rangez… Ces simples gestes se révèlent de véritables « booster » du quotidien. En effet, « le fait d’avoir une maison propre et organisée peut aider certaines personnes à se sentir en contrôle », souligne la psychologue clinicienne américaine, Dawn Potter, en référence à une « tranquillité d’esprit ». A ses yeux, le ménage peut ainsi constituer « un très bon moyen de gérer le stress ». Et pour cause, il aide en quelque sorte à retrouver « un sentiment de contrôle » de notre environnement. Un bon point pour la confiance donc mais aussi pour retrouver le chemin du positif à travers également la satisfaction d’un travail bien fait.

Donnez !

Et si, face au désordre ambiant, vous vous sentez submergé, ne perdez pas de temps à vous demander par où commencer. Peu importe… « Il suffit juste de commencer », plaide-t-elle, avec l’idée quand même que vous ne terminerez pas la tâche en un tournemain. Pour une satisfaction immédiate, peut-être pouvez-vous démarrer par ce qui apporte le plus de changements visuels. Donc les plus gros objets. Ou des piles de vêtements. Vous pouvez soit les ranger bien sûr, soit vous en débarrasser, pour désencombrer votre espace. Dans ce cas, pourquoi ne pas leur proposer une seconde vie auprès d’une association ? Histoire d’en retirer la satisfaction voire la fierté de donner et d’aider des personnes qui en ont potentiellement besoin.