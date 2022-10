Trottinette électrique : les accidents, de plus en plus graves

Les accidents de trottinette électrique sont de plus en plus fréquents. Pas étonnant, puisque ces véhicules sont toujours plus nombreux sur les routes. Mais une étude américaine révèle que ces chutes se sont aussi aggravées au cours de la dernière décennie.

Ces dix dernières années, l’utilisation des trottinettes électriques s’est démocratisée. De plus en plus de personnes, s’en servent quotidiennement. Pourtant, ce moyen de locomotion n’est pas sans risque. En France d’ailleurs, une réglementation a été établie en 2020 pour réduire les dangers associés.

Depuis le 1er juillet 2020 en effet, ces engins motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables*. Les utilisateurs doivent être âgé d’au moins 12 ans et la vitesse maximum autorisée est limitée à 25 km/h. Il est en outre interdit de se déplacer à plusieurs sur un même engin.

Ces règles ont pour but de réduire le risque d’accident et ce n’est pas un luxe d’après le constat de l’équipe d’Harrison Hayward du Children’s National Hospital à Washington DC et auteur d’une étude observationnelle sur 10 ans.

Protéger la tête

En s’appuyant sur la base de données nationale pédiatrique des accidents de trottinette électrique, ils ont récolté les informations sur les blessures observées dans les services d’urgence de plus de 100 hôpitaux américains entre 2011 et 2020. Ce qui leur a permis d’identifier le type de blessures causées et de déterminer la dynamique au cours des années.

Deux constats. Le premier est lié en grande partie à l’engouement pour les e-trottinettes. Comme elles sont plus nombreuses et que certaines sont en mode location libre-service dans de nombreuses villes, le nombre d’accidents augmente naturellement en parallèle. ce qui nous conduit naturellement au second constat : en 10 ans, la proportion des hospitalisations suite à ce type d’accident a augmenté fortement. Ainsi, de une hospitalisation pour 20 accidents en 2011, elle est passée à une sur 8 en 2020.

Les auteurs insistent donc sur l’importance de l’utilisation systématique d’un casque puisque plus de 10% des cas rapportés concernaient des lésions à la tête, pouvant inclure une commotion, des fractures du crâne et/ou des hémorragies. Pour les autres blessures, ils ont rapporté 27% de fractures du bras, 22% d’abrasions mineures, et 17% de lacérations nécessitant des points de suture. D’autres protections mériteraient donc peut-être d’être ajoutées à l’équipement des enfants qui se déplacent en e-trottinette : des coudières, des genouillères et aussi des éléments réfléchissants.