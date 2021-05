Pourquoi masser votre bébé ?

Sorti depuis peu de la tiédeur constante du liquide amniotique, votre bébé appréciera la douceur de vos massages. Ceux-ci l’aideront à mieux accepter sa nouvelle vie. Mais pas seulement. Le massage possède bien d’autres bienfaits pour votre tout petit.

Le nourrisson a besoin de contact peau à peau pour se sentir rassuré… L’Occident découvre à peine les vertus du massage, alors qu’il est pratiqué depuis des millénaires en Orient et en Afrique. Chez nous, masser est un luxe pour détendre ou soigner. Ailleurs, il fait partie de la vie quotidienne pour les petits enfants.

Chaque pays attache une croyance au massage pour les bébés : il rendrait plus fort, plus intelligent… Ces pensées traditionnelles ne sont pas loin de la vérité médicale !

10 bonnes raisons de masser Bébé

Le massage serait en effet bon pour le système nerveux de votre enfant, sa circulation sanguine, son système immunitaire… Selon l’Association française de Massage pour Bébé (AFMB), il existe 10 excellentes raisons de masser votre nourrisson :

– C’est un moment privilégié, tendre et aimant avec votre bébé ;

– Pour aider votre bébé à dormir mieux (et vous aussi !) ;

– Pour soulager la constipation et stimuler le transit ;

– Pour soulager les maux du bébé (gaz, coliques, pleurs, reflux, etc.) ;

– Pour vous procurer un moment de détente à tous les deux (utile pour toute sa vie) ;

– Pour favoriser l’appréciation du toucher et les relations positives ;

– Pour améliorer le système digestif de votre bébé et l’absorption des aliments ;

– Pour stimuler le développement cognitif de votre bébé ;

– Et bien sûr pour aider votre bébé et vous-même à vous connaître et à vous aimer.

Mais avant de vous lancer, demandez toujours conseil à votre médecin pour qu’il vérifie l’absence de contre-indications.

Comment masser Bébé ?

Vous êtes prêt(e) à vous lancer ? Commencer par vous laver les mains et ôtez vos bijoux. Frottez vos mains sous le regard de votre bébé avec sa crème pour le corps par exemple. Puis massez délicatement les différentes parties de son corps (thorax, ventre, bras, jambes, mains, pieds…).

Pour aller plus loin, consultez le site de l’AFMB, vous y trouverez des conseils pratiques sur tous les massages pour votre Bébé. Vous pourrez même vous renseigner pour prendre des cours.